Com acordo encaminhado, Santa Cruz avança para selar contratação do novo executivo de futebol

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Eduardo Freeland, ex-dirigente do Avaí, Botafogo, Bahia e Athletico-PR deve ser confirmado no comando do departamento para a temporada 2027

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O Santa Cruz está perto de anunciar o seu novo homem forte do futebol para o ano de 2027. O time tricolor conversa há pelo menos uma semana com o executivo Eduardo Freeland e tem um acerto verbal bem adiantado. O gestor virou a prioridade total da cúpula coral, que pausou qualquer outra negociação no mercado para se concentrar totalmente na sua contratação.

Definidos os valores financeiros e salariais, restam somente os trâmites burocráticos e a assinatura de contrato para o encerramento feliz, que deve acontecer em breve. A liderança dos diálogos com Freeland esteve sob a responsabilidade do presidente Bruno Rodrigues e de Thairo Arruda, futuro CEO da SAF.

A dupla vinha conduzindo o planejamento do futebol coral para a Série B de 2027 desde a saída do executivo Alex Brasil. Aos 46 anos, Eduardo Freeland coleciona trabalhos em equipes brasileiras e bagagem em variadas funções na gestão de departamentos esportivos.

Graduado em Educação Física e especializado em gestão de futebol, ele atuou nas divisões de base do Botafogo antes de migrar para a equipe principal. No Alvinegro carioca, Freeland esteve à frente da campanha que resultou no título e acesso à Série A em 2021.

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Em seguida, transferiu-se para o Bahia e participou da campanha que devolveu o clube à elite nacional em 2022, ocasião em que o Tricolor baiano encerrou a Série B no terceiro lugar.

O profissional também teve passagem pelo Avaí durante os anos de 2023 e 2024. Já em 2025, assumiu a diretoria de futebol do Athletico-PR, local onde trabalhou por aproximadamente 11 meses e ajudou no projeto de retorno do Furacão à Série A.