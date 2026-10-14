Santa Cruz inicia férias do elenco e começa planejamento para 2027 já com dirigentes da SAF
Após acesso à Série B, Santa Cruz libera elenco por 30 dias e inicia avaliações para 2027 em conjunto com os responsáveis pela SAF
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O Santa Cruz já começou a organizar a temporada de 2027 após confirmar o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (14), jogadores, comissão técnica e integrantes do departamento de futebol se apresentaram no Arruda para uma reunião de encerramento da temporada.
Segundo apuração de Igor Moura, da Rádio Jornal, o encontro contou com o técnico Cristian de Souza, integrantes do futebol profissional e o presidente Bruno Rodrigues. O dirigente esteve no Rio de Janeiro na terça-feira (13), onde se reuniu com Thairo Arruda, um dos investidores da Matix Capital e nome indicado para comandar a SAF coral, além de outros representantes do projeto, já com foco no planejamento de 2027.
A reunião com o elenco teve principalmente caráter de agradecimento pela temporada e pelo objetivo alcançado. Depois do encontro, os jogadores foram liberados para 30 dias de férias.
Santa Cruz começa avaliação do elenco para 2027
Parte do grupo já possui vínculo para a próxima temporada e, por isso, não depende de uma negociação imediata para retornar ao clube.
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Thiago Ennes, por exemplo, tem contrato até o fim do Campeonato Pernambucano de 2027. Thiago Coelho também possui vínculo para o início da próxima temporada. João Pedro tem contrato até o fim de 2027, enquanto Everaldo teve a renovação automática acionada após a conquista do acesso.
Os demais casos serão analisados individualmente. A tendência é que as decisões sobre permanências, saídas e possíveis renovações sejam tomadas em conjunto pelo departamento de futebol e pelos representantes da SAF.
O próprio staff do futebol também terá um período de férias. Durante esse intervalo, Thairo Arruda e a estrutura que está sendo formada pela Matix Capital terão participação direta nas definições para o elenco que disputará a Série B de 2027.
O movimento já havia sido antecipado por Bruno Rodrigues após o acesso. O presidente afirmou que pretende preservar boa parte da base responsável pela campanha na Série C, mas ressaltou que as avaliações seriam feitas em conjunto com a nova estrutura da SAF.
Por enquanto, certo mesmo, apenas a saída do executivo Alex Brasil, que não ficará no clube para 2027.