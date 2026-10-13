Santa Cruz termina Série C com mais de 255 mil torcedores e recordes de público em Pernambuco
Mesmo longe do Arruda, Tricolor levou multidões à Arena de Pernambuco, bateu recordes de público e encerrou a temporada com o acesso garantido.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Santa Cruz encerrou sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026 com números expressivos nas arquibancadas. Mesmo longe do Arruda, sua casa, a Cobra Coral levou mais de 255 mil torcedores à Arena de Pernambuco em partidas como mandante. A campanha terminou com o principal objetivo esportivo alcançado: o acesso à Série B de 2027.
Ao longo da competição, a torcida tricolor marcou presença e estabeleceu recordes de público. O maior deles aconteceu no empate por 1 a 1 com o Maringá, em 3 de outubro, quando 45.500 pessoas acompanharam o confronto em São Lourenço da Mata. O número foi o maior registrado na Série C de 2026 e igualou o recorde histórico da Arena de Pernambuco.
Agora, com a temporada encerrada, o Santa Cruz só voltará a campo em 2027. A equipe não conseguiu chegar à final da terceira divisão, depois de ser derrotada na última rodada do quadrangular, mas confirmou o retorno à Série B após nove temporadas de ausência.
Santa Cruz leva mais de 255 mil torcedores à Arena de Pernambuco
Sem utilizar o Arruda durante a campanha, o Santa Cruz mandou seus jogos na Arena de Pernambuco. A mudança de estádio não impediu a mobilização da torcida, que compareceu em grande número ao longo da Série C.
Nos compromissos como mandante, o clube ultrapassou a marca de 255 mil torcedores. O público diante do Maringá foi o maior da competição nacional nesta temporada, superando os 44.951 presentes na vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, em 20 de setembro, também na Arena.
Os números reforçam a presença do torcedor coral em uma temporada marcada pela busca do acesso. O retorno à segunda divisão encerra um período de nove temporadas longe da Série B, competição disputada pela última vez pelo clube em 2017.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Jogo do acesso teve recorde de público e renda do Santa Cruz
O empate com o Maringá, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C, entrou para a história do Santa Cruz também pelo aspecto financeiro. A partida registrou uma arrecadação de R$ 2.039.778,44, a maior renda já obtida pelo clube em um jogo.
O valor superou os R$ 1.870.902 arrecadados no empate com o Floresta, também nesta temporada. Já os 45.500 torcedores presentes igualaram a maior marca de público da Arena de Pernambuco.
O recorde do estádio havia sido registrado em duas ocasiões: na final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, e na decisão da Série D de 2025, entre Santa Cruz e Barra-SC. Com o confronto diante do Maringá, o Tricolor voltou a alcançar a marca máxima de público do local.
Santa Cruz retorna à Série B após nove temporadas
O acesso foi confirmado em 3 de outubro, quando o Santa Cruz empatou em 1 a 1 com o Maringá.
O resultado garantiu matematicamente a vaga na Série B de 2027 e encerrou uma espera de nove temporadas, ou 3.238 dias, desde a última participação na segunda divisão nacional, em 2017.
Durante esse período, o clube passou por momentos difíceis, com rebaixamentos para a Série C e a Série D, além de uma temporada sem divisão nacional em 2024.