Santa Cruz termina Série C com mais de 255 mil torcedores e recordes de público em Pernambuco

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Mesmo longe do Arruda, Tricolor levou multidões à Arena de Pernambuco, bateu recordes de público e encerrou a temporada com o acesso garantido.

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O Santa Cruz encerrou sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026 com números expressivos nas arquibancadas. Mesmo longe do Arruda, sua casa, a Cobra Coral levou mais de 255 mil torcedores à Arena de Pernambuco em partidas como mandante. A campanha terminou com o principal objetivo esportivo alcançado: o acesso à Série B de 2027.

Ao longo da competição, a torcida tricolor marcou presença e estabeleceu recordes de público. O maior deles aconteceu no empate por 1 a 1 com o Maringá, em 3 de outubro, quando 45.500 pessoas acompanharam o confronto em São Lourenço da Mata. O número foi o maior registrado na Série C de 2026 e igualou o recorde histórico da Arena de Pernambuco.

Agora, com a temporada encerrada, o Santa Cruz só voltará a campo em 2027. A equipe não conseguiu chegar à final da terceira divisão, depois de ser derrotada na última rodada do quadrangular, mas confirmou o retorno à Série B após nove temporadas de ausência.

Santa Cruz leva mais de 255 mil torcedores à Arena de Pernambuco

Sem utilizar o Arruda durante a campanha, o Santa Cruz mandou seus jogos na Arena de Pernambuco. A mudança de estádio não impediu a mobilização da torcida, que compareceu em grande número ao longo da Série C.

Nos compromissos como mandante, o clube ultrapassou a marca de 255 mil torcedores. O público diante do Maringá foi o maior da competição nacional nesta temporada, superando os 44.951 presentes na vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, em 20 de setembro, também na Arena.

Os números reforçam a presença do torcedor coral em uma temporada marcada pela busca do acesso. O retorno à segunda divisão encerra um período de nove temporadas longe da Série B, competição disputada pela última vez pelo clube em 2017.

Jogo do acesso teve recorde de público e renda do Santa Cruz

O empate com o Maringá, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C, entrou para a história do Santa Cruz também pelo aspecto financeiro. A partida registrou uma arrecadação de R$ 2.039.778,44, a maior renda já obtida pelo clube em um jogo.

O valor superou os R$ 1.870.902 arrecadados no empate com o Floresta, também nesta temporada. Já os 45.500 torcedores presentes igualaram a maior marca de público da Arena de Pernambuco.

O recorde do estádio havia sido registrado em duas ocasiões: na final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, e na decisão da Série D de 2025, entre Santa Cruz e Barra-SC. Com o confronto diante do Maringá, o Tricolor voltou a alcançar a marca máxima de público do local.

Santa Cruz retorna à Série B após nove temporadas

O acesso foi confirmado em 3 de outubro, quando o Santa Cruz empatou em 1 a 1 com o Maringá.

O resultado garantiu matematicamente a vaga na Série B de 2027 e encerrou uma espera de nove temporadas, ou 3.238 dias, desde a última participação na segunda divisão nacional, em 2017.

Durante esse período, o clube passou por momentos difíceis, com rebaixamentos para a Série C e a Série D, além de uma temporada sem divisão nacional em 2024.