Santa Cruz deve ter saída de Alex Brasil e negocia chegada de novo executivo de futebol

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Negociações com o dirigente estão avançadas, enquanto o Tricolor planeja a montagem do elenco para o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro

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O Santa Cruz deve promover uma mudança no comando do departamento de futebol para a temporada de 2027. Alex Brasil não deve permanecer no cargo de executivo, enquanto Eduardo Freeland negocia para assumir a função no clube pernambucano. As conversas com Thairo Arruda, CEO da SAF tricolor, estão avançadas. A informação é do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal.

A movimentação acontece após o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e enquanto o processo de consolidação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ainda está em andamento. A diretoria já trabalha no planejamento da próxima temporada, considerada importante para a reorganização esportiva do clube.

Santa Cruz prepara mudanças no departamento de futebol

A possível chegada de Eduardo Freeland faz parte da estruturação do Santa Cruz para 2027.

Embora a formalização completa da SAF ainda dependa das próximas etapas do processo, decisões relacionadas ao futebol já estão sendo discutidas pela atual diretoria, liderada pelo presidente Bruno Rodrigues, em conjunto com a gestão da empresa.

A previsão é que a Assembleia Geral de credores ocorra entre o fim de outubro e o início de novembro, seguida pelo leilão. Após essas etapas, o clube poderá concluir a formalização como SAF. A estrutura prevê que a empresa assuma o controle de 90% do futebol tricolor, sob a liderança do CEO Thairo Arruda.

Alex Brasil chegou ao Santa Cruz no fim de fevereiro, com a missão de reestruturar o elenco após o desempenho abaixo das expectativas no Campeonato Pernambucano.

O dirigente tinha a possibilidade de incluir uma cláusula de renovação automática em caso de acesso à Série B, mas optou por um contrato sem essa condição.

Durante a campanha do acesso à Série B, o executivo participou da montagem do elenco que disputou a Série C. Entre os jogadores que chegaram ao clube durante sua passagem estão o goleiro Thiago Coelho, o lateral Thiago Ennes e os atletas Edson Miranda, Silva, Everaldo, Ronald e Cadorini.

Quem é Eduardo Freeland, cotado para assumir o Santa Cruz?

Aos 46 anos, Eduardo Freeland acumula passagens por clubes brasileiros e experiência em diferentes funções nos departamentos de futebol.

Formado em Educação Física e com cursos de gestão esportiva, ele trabalhou nas categorias de base do Botafogo antes de chegar ao futebol profissional. No clube carioca, Freeland participou da trajetória que culminou no acesso à Série A em 2021.

Posteriormente, trabalhou no Bahia e contribuiu para a campanha que levou a equipe de volta à primeira divisão em 2022, quando o time terminou a Série B na terceira colocação.

O dirigente também passou pelo Avaí em 2023 e 2024. Em 2025, assumiu o cargo de diretor de futebol remunerado do Athletico-PR, onde permaneceu por cerca de dez a 11 meses e participou da campanha de acesso do clube à Série A.

Negociação ainda não foi concluída

Apesar do avanço nas conversas, a contratação de Eduardo Freeland ainda não está oficialmente confirmada.

A definição depende da conclusão das tratativas com a gestão da SAF e da formalização do acordo para que ele assuma o lugar de Alex Brasil.