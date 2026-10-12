Cristian de Souza alerta para desafios do Santa Cruz em 2027

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Treinador salientou que sucesso não pode encobrir problemas do clube e destacou a necessidade de evolução na gestão para competir em alto nível

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Com o objetivo principal da temporada garantido e o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro devidamente assegurado, o foco do Santa Cruz já é a próxima temporada. No entanto, para o técnico Cristian de Souza, o momento pede pés no chão e uma profunda reflexão sobre os próximos passos da equipe coral, após perder a vaga na final da Série C com a derrota para o já eliminado Botafogo-PB na última rodada do Quadrangular Final.

O treinador reforçou que o acesso conquistado com antecipação foi um feito árduo, alcançado superando severas limitações internas. Agora, o foco se volta para a reestruturação e para o planejamento visando a próxima temporada, que exigirá um nível de competitividade muito superior.

“Vamos descansar dois, três dias e esperar o que vai acontecer no futuro. O dever maior foi cumprido. Conseguimos o objetivo, mesmo com as dificuldades do clube. Conseguimos a classificação com uma rodada de antecedência. Pelo mérito de todos, conseguimos. Foi um feito difícil”, destacou Cristian de Souza.

Apesar do acesso, o comandante tricolor fez questão de pontuar que o sucesso em campo não pode encobrir os problemas estruturais e organizacionais que o clube enfrentou ao longo do ano. Para Cristian, o revés sofrido na reta final contra o Botafogo-PB precisa ser encarado como um aviso importante para o futuro da instituição.

“Agora é olhar para dentro, fazer a reorganização coletiva e individual. Não pensem que eu estava achando tudo ótimo. As vitórias não apagam o que existe de errado. Talvez a derrota para o Botafogo-PB sirva de lição no futuro”, alertou o treinador.

Santa Cruz em 2027

Projetando o ano que vem, quando o Cobra Coral voltará a medir forças com equipes tradicionais e consolidadas na Segunda Divisão nacional, o técnico pontuou pilares fundamentais para que o Santa Cruz não cometa os mesmos erros e consiga fazer uma campanha sustentável: equilíbrio na montagem do grupo, alinhamento interno e saúde financeira.

“Tem que se preparar melhor, mais equilíbrio na montagem do elenco, o ambiente ser melhor conduzido, todos do clube remando para o mesmo lado, a questão financeira é importantíssima no ano que vem, a estrutura de trabalho é importante, vai jogar com equipes que estão acostumadas a jogar a Série B”, comentou que Cristian, que em breve deve ter uma reunião com os dirigentes da SAF do Santa Cruz.