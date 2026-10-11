Técnico do Santa Cruz pede desculpas à torcida após perder vaga na final da Série C

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Apesar do revés por 1x0 no Almeidão que encerrou a temporada coral, Cristian de Souza exaltou o acesso garantido e ressaltou a grandeza do feito

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A temporada do Santa Cruz chegou ao fim com um misto de celebração e frustração no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Pela última rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro, a Cobra Coral foi derrotada por 1 a 0 pelo Botafogo-PB e acabou fora da grande final do torneio nacional.

Embora o objetivo principal de garantir o acesso à Série B já estivesse sacramentado, o revés na capital paraibana impediu a disputa do título e deixou um sentimento de decepção no elenco e na comissão técnica. O gol do triunfo paraibano veio na reta final da etapa complementar, aos 37 minutos, decretando o encerramento do calendário de 2026 para o clube tricolor.

Após a partida, o técnico Cristian de Souza fez uma avaliação sincera do desempenho da equipe e reconheceu a dor por ter deixado escapar a oportunidade de brigar pela taça. O treinador destacou as dificuldades do confronto diante de um adversário sem pressões na tabela e aproveitou o momento para se dirigir diretamente à torcida coral.

"Quero pedir desculpa ao nosso torcedor. Nos preparamos para chegar na final. Tínhamos uma preocupação com esse jogo por ser sem torcida e um adversário que não tinha o que perder", afirmou Cristian.

"Fizemos um jogo equilibrado, organizado, estávamos melhor no segundo tempo, quando erramos e sofremos o gol em uma jogada por dentro. Perdemos para um dos melhores elencos da Série C. Isso mostra a grandeza do nosso feito. Estamos tristes, chateados, pois queríamos chegar em uma final de Campeonato Brasileiro", completou.

Santa Cruz 2027

Com o resultado, o Tricolor do Arruda encerra sua jornada na Série C com o sentimento de dever cumprido em relação ao retorno à Segunda Divisão, mas com o amargor do resultado no Almeidão, tendo em vista que o Botafogo-PB não tinha conquistado nenhuma vitória e já não almejava mais nada na competição.

Agora, o clube volta suas atenções para o planejamento do próximo ano, sustentado pela conquista do acesso nacional e a chegada dos novos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).