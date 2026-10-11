Técnico do Santa Cruz pede desculpas à torcida após perder vaga na final da Série C
Apesar do revés por 1x0 no Almeidão que encerrou a temporada coral, Cristian de Souza exaltou o acesso garantido e ressaltou a grandeza do feito
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A temporada do Santa Cruz chegou ao fim com um misto de celebração e frustração no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Pela última rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro, a Cobra Coral foi derrotada por 1 a 0 pelo Botafogo-PB e acabou fora da grande final do torneio nacional.
Embora o objetivo principal de garantir o acesso à Série B já estivesse sacramentado, o revés na capital paraibana impediu a disputa do título e deixou um sentimento de decepção no elenco e na comissão técnica. O gol do triunfo paraibano veio na reta final da etapa complementar, aos 37 minutos, decretando o encerramento do calendário de 2026 para o clube tricolor.
Após a partida, o técnico Cristian de Souza fez uma avaliação sincera do desempenho da equipe e reconheceu a dor por ter deixado escapar a oportunidade de brigar pela taça. O treinador destacou as dificuldades do confronto diante de um adversário sem pressões na tabela e aproveitou o momento para se dirigir diretamente à torcida coral.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Quero pedir desculpa ao nosso torcedor. Nos preparamos para chegar na final. Tínhamos uma preocupação com esse jogo por ser sem torcida e um adversário que não tinha o que perder", afirmou Cristian.
"Fizemos um jogo equilibrado, organizado, estávamos melhor no segundo tempo, quando erramos e sofremos o gol em uma jogada por dentro. Perdemos para um dos melhores elencos da Série C. Isso mostra a grandeza do nosso feito. Estamos tristes, chateados, pois queríamos chegar em uma final de Campeonato Brasileiro", completou.
Santa Cruz 2027
Com o resultado, o Tricolor do Arruda encerra sua jornada na Série C com o sentimento de dever cumprido em relação ao retorno à Segunda Divisão, mas com o amargor do resultado no Almeidão, tendo em vista que o Botafogo-PB não tinha conquistado nenhuma vitória e já não almejava mais nada na competição.
Agora, o clube volta suas atenções para o planejamento do próximo ano, sustentado pela conquista do acesso nacional e a chegada dos novos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).