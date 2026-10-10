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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz sofre gol no fim, perde para Botafogo-PB e fica de fora da final da Série C

O gol da única vitória do Belo no Quadrangular Final foi marcado pelo meia Dudu Hatamoto. Maringá bateu Floresta e ficou com a liderança da chave

Por Davi Saboya Publicado em 10/10/2026 às 17:37 | Atualizado em 10/10/2026 às 19:15
Lance do jogo entre Santa Cruz x Botafogo-PB na 1&ordf; rodada do Quadrangular Final da S&eacute;rie C
Lance do jogo entre Santa Cruz x Botafogo-PB na 1ª rodada do Quadrangular Final da Série C - Jailton Jr/JC Imagem

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Apesar da conquista do sonhado acesso, a temporada 2026 acabou com um sabor amargo para o Santa Cruz. O Tricolor perdeu por 1x0 para o Botafogo-PB, neste sábado (10), no estádio Almeidão, e ficou de fora da grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo foi válido pela última rodada do Quadrangular Final.

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A Cobra Coral e o Belo realizaram um jogo equilibrado durante quase todos os 90 minutos. Assim, parecia que pelo menos o confronto acabaria empatado e garantiria a liderança do Grupo B ao Santa Cruz. Só que aos 37 minutos o time paraibano surpreendeu e conseguiu a única vitória do quadrangular com Dudu Hatamoto.

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O time pernambucano ainda tentou o empate na base do abafa, mas não teve jeito: perdeu a liderança da chave na última rodada. O Maringá venceu por 2x0 o Floresta, garantiu o acesso e ainda irá disputar o título da Série C.

Matéria em atualização

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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