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Santa Cruz só perdeu três vezes para o Botafogo-PB no Almeidão; confira o retrospecto

Tricolor pernambucano soma nove vitórias em 20 jogos registrados contra o Belo no estádio paraibano e tenta confirmar vaga na decisão da Série C.

Por Thiago Seabra Publicado em 09/10/2026 às 12:44 | Atualizado em 09/10/2026 às 14:39
Estádio Almeidão, na cidade de João Pessoa, na Paraíba
Estádio Almeidão, na cidade de João Pessoa, na Paraíba - DIVULGAÇÃO

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O Santa Cruz perdeu apenas três dos 20 confrontos registrados contra o Botafogo-PB no retrospecto informado, com nove vitórias e oito empates.

Os números destacam a vantagem da Cobra Coral no histórico do duelo, que ganha importância às vésperas da última rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

De acordo com os registros do Santa Cruz Stats, o Tricolor soma 58,3% de aproveitamento nos 20 jogos contabilizados. O levantamento reúne partidas disputadas por diferentes competições, incluindo a Série C, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da primeira divisão e amistosos.

Arte/ Blog do Torcedor
Retrospecto entre Botafogo-PB x Santa Cruz no Almeidão - Arte/ Blog do Torcedor

Últimos confrontos entre Santa Cruz e Botafogo-PB

Os registros mais recentes mostram partidas equilibradas entre os clubes.

No encontro mais recente da lista, em 8 de agosto de 2026, as equipes empataram por 2 a 2, pela Série C. Já no duelo de julho de 2021, o Botafogo-PB venceu por 1 a 0.

Confira os 20 resultados apresentados no levantamento histórico:

  • 08/08/2026 — Série C: Botafogo-PB 2 x 2 Santa Cruz
  • 24/07/2021 — Série C: Botafogo-PB 1 x 0 Santa Cruz
  • 23/08/2020 — Série C: Botafogo-PB 1 x 2 Santa Cruz
  • 13/05/2019 — Série C: Botafogo-PB 1 x 1 Santa Cruz
  • 15/01/2019 — Copa do Nordeste: Botafogo-PB 0 x 0 Santa Cruz
  • 21/07/2018 — Série C: Botafogo-PB 2 x 0 Santa Cruz
  • 14/05/2014 — Copa do Brasil: Botafogo-PB 1 x 1 Santa Cruz
  • 29/06/2013 — Amistoso: Santa Cruz 1 x 1 Botafogo-PB
  • 19/06/2010 — Copa do Nordeste: Botafogo-PB 1 x 2 Santa Cruz
  • 14/02/2001 — Copa do Nordeste: Botafogo-PB 1 x 1 Santa Cruz
  • 27/06/1985 — Amistoso: Botafogo-PB 1 x 3 Santa Cruz
  • 22/04/1979 — Amistoso: Botafogo-PB 1 x 1 Santa Cruz
  • 20/04/1978 — Campeonato Brasileiro (1ª Divisão): Botafogo-PB 1 x 3 Santa Cruz
  • 15/02/1977 — Amistoso: Botafogo-PB 3 x 1 Santa Cruz
  • 25/01/1976 — Amistoso: Botafogo-PB 0 x 0 Santa Cruz
  • 16/07/1972 — Amistoso: Botafogo-PB 2 x 4 Santa Cruz
  • 26/06/1966 — Amistoso: Botafogo-PB 0 x 4 Santa Cruz
  • 27/03/1966 — Amistoso: Botafogo-PB 0 x 3 Santa Cruz
  • 22/04/1965 — Amistoso: Botafogo-PB 0 x 1 Santa Cruz
  • 26/11/1961 — Amistoso: Santa Cruz 7 x 0 Botafogo-PB

Santa Cruz busca vaga na final da Série C

O confronto com o Botafogo-PB é decisivo para os objetivos do Santa Cruz na temporada.

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Depois de garantir o acesso à Série B de 2027, a equipe pernambucana tenta confirmar a classificação para a final da terceira divisão nacional.

O Tricolor assegurou o retorno à segunda divisão após empatar por 1 a 1 com o Maringá, no último sábado (3), na Arena de Pernambuco, diante de 45.500 torcedores.

O Santa Cruz soma 11 pontos, três a mais que o Maringá, segundo colocado. Um empate contra o Botafogo-PB é suficiente para garantir a liderança e a vaga na decisão sem depender de outro resultado.

Em caso de derrota, o Tricolor precisará acompanhar o duelo entre Maringá e Floresta, marcado para o mesmo sábado (10), às 17h, no estádio Willie Davids.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.