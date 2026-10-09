Santa Cruz na final da Série C: veja o que o time precisa para se classificar na última rodada

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Após conquistar o acesso na rodada passada, Tricolor entra na última partida do quadrangular com vantagem na tabela; confira os detalhes

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O Santa Cruz está a um empate de garantir a classificação para a final da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de assegurar o acesso à Série B na rodada passada, o Tricolor tem como próximo objetivo terminar o quadrangular decisivo na liderança do grupo e disputar o título da competição.

Com 11 pontos, o time pernambucano enfrenta o Botafogo-PB na última rodada da segunda fase. A equipe coral depende apenas de si para confirmar a primeira colocação: um empate garante a vaga na decisão sem necessidade de acompanhar o resultado do concorrente Maringá.

O que o Santa Cruz precisa para se classificar à final da Série C?

O cenário é favorável ao Santa Cruz. Líder do grupo, com três vitórias e dois empates em cinco partidas, o Tricolor chega à rodada decisiva com três pontos de vantagem sobre o Maringá, segundo colocado.

Se vencer o Botafogo-PB, o Santa Cruz confirma a liderança do grupo e garante vaga na final da Série C.

Em caso de empate, o Tricolor chega a 12 pontos e assegura a primeira colocação, independentemente do resultado de Maringá x Floresta.

Se perder para o Botafogo-PB, o Santa Cruz permanece com 11 pontos e passa a depender do resultado de Maringá x Floresta. Nesse caso, se o time paranaense não vencer, o clube pernambucano garante a liderança. Porém, se o Maringá vencer nesse cenário, os dois vão terminar empatados em pontos, e o saldo de gols classificará o Maringá.

Atualmente, o Santa Cruz tem saldo positivo de três gols, enquanto o Maringá registra saldo de dois.

Imagem dos cenários do Santa Cruz na última rodada do quadrangular da Série C - Arte/ Blog do Torcedor

Santa Cruz enfrenta Botafogo-PB em crise

O adversário do Santa Cruz na rodada decisiva vive um momento de instabilidade fora de campo.

Os jogadores do Botafogo-PB não participaram do treinamento marcado para a última quarta-feira (7), em protesto contra o atraso no pagamento dos direitos de imagem referentes ao mês de agosto.

A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, com base em um relato do jornalista Pedro Quaresma, setorista do clube paraibano na CBN Paraíba.

Segundo as informações, os atletas decidiram não realizar a atividade após não receberem os valores previstos em um novo acordo firmado com a diretoria.

Imagem da tabela de classificação do grupo do Santa Cruz no quadrangular da Série C - Arte/ Blog do Torcedor

Como funciona a classificação para a final da Série C?

Os líderes dos dois grupos da segunda fase avançam para a final da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado da decisão, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis.

Além do título nacional, o campeão garante uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.