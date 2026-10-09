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Santa Cruz | Notícia

Botafogo-PB x Santa Cruz ao vivo (10/10): onde assistir, horário e escalações

Com o acesso garantido, o time do técnico Cristian de Souza mira a disputa pelo título da Série C na última rodada do Quadrangular Final

Por Davi Saboya Publicado em 09/10/2026 às 22:42
Eron em comemoração de gol para o Santa Cruz sobre o Botafogo-PB
Eron em comemoração de gol para o Santa Cruz sobre o Botafogo-PB - Jailton Jr/JC Imagem

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Com o acesso garantido, o Santa Cruz pode garantir uma vaga na final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Arruda visita o já eliminado Botafogo-PB, neste sábado (10), às 17h (de Brasília), no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. O duelo é válido pela última rodada do Quadrangular Final.

O Santa Cruz está a um empate de garantir a classificação para a final. Com 11 pontos, o time pernambucano enfrenta o Botafogo-PB na última rodada da segunda fase. A equipe coral depende apenas de si para confirmar a primeira colocação.

Um empate garante a vaga na decisão sem necessidade de acompanhar o resultado do concorrente Maringá, que enfrenta o Floresta, no mesmo dia e horário, em casa.

Líder do grupo, com três vitórias e dois empates em cinco partidas, o Tricolor chega à rodada decisiva com três pontos de vantagem sobre o Maringá, segundo colocado. Se vencer o Botafogo-PB, o Santa Cruz confirma a liderança do grupo e garante vaga na final da Série C.

Se perder para o Botafogo-PB, o Santa Cruz permanece com 11 pontos e passa a depender do resultado de Maringá x Floresta. Nesse caso, se o time paranaense não vencer, o clube pernambucano garante a liderança. Porém, se o Maringá vencer nesse cenário, os dois vão terminar empatados em pontos, e o saldo de gols classificará o Maringá.

"Esse grupo aqui estava acostumado a jogar, nos últimos, todos os jogos praticamente, nessa reta final, para bastante gente, com a pressão de torcida, com um pré-jogo agitado. E amanhã lá vai ser diferente. Então é essa atmosfera, esse contexto que realmente me preocupa", comentou o técnico coral Cristian de Souza.

Na outra chave, a disputa ainda está aberta. Ferroviária, Inter de Limeira, Brusque e Paysandu chegam na última rodada em condições de brigar pelo acesso e, consequentemente, o título. A Ferroviária lidera com oito pontos, um a mais que a vice-líder Inter de Limeira. Os jogos também acontecem neste sábado, a partir das 17h: Ferroviária x Inter de Limeira e Brusque x Paysandu.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para a decisão do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).

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Ficha do jogo - Botafogo-PB x Santa Cruz

Botafogo-PB

Leandro Nink; Diogo Mateus, Igor Morais, Saimon e PK; Jhonata Varela, Thallyson e Nenê; Dudu Hatamoto, Rodolfo e Gustavo (Kayon). Técnico: Victor Ferraz (interino).

Santa Cruz

Thiago Coelho; Thiago Ennes, William Alves, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Silva, Pedro Favela e Everaldo; Ronald, Renato e Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa-PB.
Horário: 17h (de Brasília).
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ).
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Onde assistir: SportyNet (Youtube).

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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