Pedro Favela vai renovar com o Santa Cruz? Volante fala sobre futuro após acesso à Série B
Autor do gol do acesso coral, meio-campista falou sobre a identificação com o clube e deixou decisão sobre seu futuro para depois da temporada
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Herói do acesso do Santa Cruz à Série B, Pedro Favela ainda não sabe se permanecerá no clube para a próxima temporada. Após marcar o gol do empate por 1 a 1 com o Maringá, que garantiu a vaga coral na segunda divisão, o volante comentou sobre a possibilidade de renovação.
Apesar de não confirmar qualquer negociação, Favela deixou clara a identificação que construiu com o Santa Cruz desde sua chegada ao clube, ainda na Série D. Para o jogador, a relação criada com torcedores e funcionários foi importante durante sua trajetória no Arruda.
Pedro Favela fala sobre futuro no Santa Cruz
O volante destacou que sua relação com o clube foi se fortalecendo ao longo do tempo. Segundo ele, a convivência diária fez com que passasse a compreender melhor a dimensão do Santa Cruz e a importância de todos que fazem parte do clube.
“Eu acho que, ao longo do tempo, eu fui abrindo meus olhos, fui aprendendo o que é a torcida, o que é o Arruda, o que é o tio que trabalha ali, todo mundo que é envolvido no Santa Cruz”, afirmou.
“Você cria essa afinidade com os funcionários. Isso foi muito importante para mim”, disse o jogador.
Volante comenta possibilidade de jogar a Série B
Questionado sobre a possibilidade de disputar a Série B pelo Santa Cruz, Pedro Favela afirmou que a competição é um objetivo natural para um jogador, especialmente depois de toda a caminhada realizada pelo clube desde a quarta divisão.
“A questão da Série B: quem não vai querer jogar no Santa Cruz, uma Série B? Eu tô desde a D, entendeu?”, declarou.
Apesar da expectativa, o volante evitou antecipar qualquer definição sobre sua permanência. Segundo Favela, a questão contratual deve ser tratada posteriormente, enquanto o elenco mantém o foco nos compromissos que ainda estão pela frente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Essa expectativa fica para depois. Eu acho que aí, agora, a gente tem um jogo muito importante pela frente. Isso aí a gente deixa nas mãos de Deus, dos empresários, de quem tiver que tomar conta disso”, afirmou.
Pedro Favela foi decisivo no acesso do Santa Cruz
Pedro Favela foi um dos principais personagens da classificação do Santa Cruz para a Série B. Diante de 45.500 torcedores na Arena de Pernambuco, o volante marcou de cabeça o gol do empate por 1 a 1 com o Maringá.
O Santa Cruz havia saído atrás no placar logo no início da partida, com Adeilson, mas Favela deixou tudo igual no segundo tempo. O resultado foi suficiente para confirmar o retorno do clube à Série B, competição que o Tricolor não disputava desde 2017.
Agora, a equipe ainda busca garantir a classificação para a final da Série C. O Santa Cruz enfrenta o Botafogo-PB neste sábado (10), às 17h, em João Pessoa, pela última rodada do quadrangular decisivo.
O Tricolor chega ao confronto invicto e precisa apenas de um empate para avançar à decisão do campeonato. Por isso, Pedro Favela reforçou que a prioridade neste momento está dentro de campo.
“O que a gente tem que focar agora é no jogo do Botafogo e, posteriormente, numa final”, concluiu.