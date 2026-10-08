Pedro Favela conta que recusou cirurgia durante campanha do Santa Cruz na Série C

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Volante revelou que poderia ficar até 30 dias afastado caso realizasse o procedimento e decidiu seguir em campo durante a campanha

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Pedro Favela foi um dos personagens da campanha que levou o Santa Cruz de volta à Série B. Em entrevista coletiva, o volante revelou que precisou tomar uma decisão importante durante a disputa da Série C: seguir jogando ou realizar uma cirurgia que poderia tirá-lo dos gramados por até um mês.

Segundo Favela, o departamento médico informou que o procedimento poderia ser necessário e que o período de recuperação ficaria entre 20 e 30 dias. O jogador, porém, decidiu não realizar a cirurgia naquele momento para continuar ajudando o Santa Cruz em campo.

Pedro Favela explica decisão de não fazer cirurgia

O volante contou que a escolha partiu dele. Favela explicou que atravessava um momento importante de sua carreira e não queria ficar afastado justamente durante a campanha do Santa Cruz na Série C.

“Foi minha decisão. O departamento médico tinha falado comigo, falou que talvez eu teria que fazer uma cirurgia e que eu ficaria uns 20 a 30 dias fora. Aí, imediatamente, eu falei que não ia ficar. Pensa comigo: você tá vivendo seu melhor momento no clube da carreira e vai ficar sem jogar”, afirmou.

“Então, foi um sacrifício que valeu a pena. E isso eu levo pra minha vida”, completou.

Volante marcou gol que garantiu acesso do Santa Cruz

A decisão de permanecer em campo terminou acompanhada de um momento histórico para Pedro Favela e para o Santa Cruz. Diante de 45.500 torcedores na Arena de Pernambuco, o volante marcou de cabeça o gol do empate por 1 a 1 com o Maringá.

O time paranaense havia aberto o placar logo no início da partida, com Adeilson. No segundo tempo, Favela deixou tudo igual e confirmou o resultado que garantiu matematicamente o retorno da Cobra Coral à Série B.

O acesso encerrou um período de quase uma década fora da segunda divisão. A última participação do Santa Cruz na Série B havia acontecido em 2017.

Santa Cruz ainda busca vaga na final da Série C

Apesar de já ter garantido o acesso, o Santa Cruz ainda tem um objetivo pela frente na temporada. O Tricolor enfrenta o Botafogo-PB neste sábado (10), às 17h, em João Pessoa, pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C.

O time pernambucano chega ao confronto invicto e precisa apenas de um empate para avançar à final da competição. Por isso, Favela destacou que o foco do elenco está no compromisso diante do Botafogo-PB antes de pensar no restante da temporada.

“O que a gente tem que focar agora é no jogo do Botafogo e, posteriormente, numa final”, concluiu o volante.