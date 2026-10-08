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Botafogo-PB enfrenta protesto de jogadores antes de duelo decisivo contra o Santa Cruz

Jogadores não participaram da atividade de quarta-feira após descumprimento de acordo para quitar valores atrasados; entenda a situação

Por Lucas Valle Publicado em 08/10/2026 às 12:26
Nenê, meia do Botafogo-PB
Nenê, meia do Botafogo-PB - João Neto/Botafogo-PB

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O Botafogo-PB enfrenta problemas fora de campo às vésperas do confronto contra o Santa Cruz, pela última rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do clube paraibano não participaram do treinamento marcado para quarta-feira (7), em protesto pelo atraso no pagamento dos direitos de imagem referentes ao mês de agosto.

A situação foi informada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, que repercutiu uma informação divulgada pelo jornalista Pedro Quaresma, setorista do Botafogo-PB na CBN Paraíba. Segundo as informações apresentadas, os atletas decidiram não realizar a atividade após não receberem os valores previstos em um novo acordo firmado com a diretoria.

O protesto aconteceu justamente na semana em que o Botafogo-PB se prepara para enfrentar o Santa Cruz, que já garantiu o acesso à Série B de 2027 e agora busca confirmar a classificação para a final da Série C.

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Por que os jogadores do Botafogo-PB não treinaram?

De acordo com as informações de Pedro Quaresma, repercutidas por Igor Moura na Rádio Jornal, um novo acordo havia sido firmado na última segunda-feira (5) para que os jogadores recebessem os direitos de imagem atrasados de maneira gradual ao longo da semana.

O compromisso previa que os pagamentos fossem realizados até sexta-feira (9), um dia antes da partida contra o Santa Cruz.

Entretanto, como nenhum valor havia sido repassado até quarta-feira (7), os atletas decidiram protestar e não participaram do treinamento programado para aquele dia.

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A paralisação interrompeu a preparação do Botafogo-PB para o último compromisso da temporada. Até o momento da informação divulgada, não havia confirmação sobre a realização das atividades seguintes.

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Botafogo-PB enfrenta problemas antes de duelo contra o Santa Cruz

O protesto acontece em um momento delicado para o Botafogo-PB, que já não possui chances de classificação para a final da Série C. A equipe paraibana ocupa a última colocação do Grupo B, com apenas dois pontos conquistados em cinco partidas.

Além dos problemas envolvendo os pagamentos, o clube também teve frustrada uma tentativa de mudar o local da partida contra o Santa Cruz.

Na quarta-feira (7), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o pedido do Botafogo-PB para transferir o confronto para o Estádio Lacerdão, em Caruaru.

O clube havia solicitado a transferência na terça-feira (6), após analisar possibilidades de realizar a partida em Caruaru ou Natal, no Rio Grande do Norte. Uma eventual mudança poderia representar um retorno financeiro para o Botafogo-PB e permitir a presença da torcida do Santa Cruz.

Com a negativa da CBF, Botafogo-PB x Santa Cruz segue marcado para sábado (10), às 17h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

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Santa Cruz precisa de empate para chegar à final da Série C

Enquanto o Botafogo-PB enfrenta problemas nos bastidores, o Santa Cruz chega ao confronto com o principal objetivo da temporada já alcançado: o acesso à Série B de 2027.

A Cobra Coral confirmou o retorno à segunda divisão nacional após o empate por 1 a 1 com o Maringá, no último sábado (3), na Arena de Pernambuco, diante de 45.500 torcedores. Agora, a equipe comandada por Cristian de Souza busca garantir uma vaga na decisão da Série C.

O Santa Cruz lidera o Grupo B com 11 pontos, três a mais que o Maringá, segundo colocado. Para avançar à final sem depender de outro resultado, o Tricolor precisa apenas de um empate contra o Botafogo-PB.

Em caso de derrota, o Santa Cruz terá de acompanhar o resultado de Maringá x Floresta, marcado para o mesmo sábado (10), às 17h, no Estádio Willie Davids. Se o Maringá não vencer, o Tricolor continuará na liderança e estará classificado para a decisão. Caso a equipe paranaense vença, a definição dependerá dos critérios de desempate.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.