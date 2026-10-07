Eurico desfalca Santa Cruz contra Botafogo-PB após nova lesão na coxa

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Zagueiro voltou de lesão contra o Maringá, sentiu novas dores e passará por exames; retorno depende de possível classificação coral

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O Santa Cruz terá um desfalque importante para a última rodada do quadrangular da Série C. O zagueiro Eurico não terá condições de enfrentar o Botafogo-PB neste sábado (10), às 17h, no Almeidão, em João Pessoa.

O jogador voltou de uma lesão na coxa no confronto diante do Maringá, mas precisou ser substituído aos 40 minutos do primeiro tempo após sentir novas dores na região.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (7), o vice-presidente médico do Santa Cruz, Dr. Antônio Mário Valente, explicou a situação do atleta. Eurico será submetido a novos exames de imagem até a próxima sexta-feira para avaliar a extensão da nova lesão.

Eurico sente nova dor durante jogo contra o Maringá

De acordo com Antônio Mário Valente, Eurico teve uma recuperação considerada satisfatória antes de retornar ao time. O zagueiro trabalhou durante aproximadamente 12 dias e participou normalmente dos treinamentos que antecederam o confronto com o Maringá.

O departamento médico, no entanto, tinha preocupação com a possibilidade de uma nova lesão muscular, especialmente por se tratar da região posterior da coxa.

O médico coral explicou que o jogador não apresentou limitações durante os treinamentos, o que deu segurança para que ele fosse escalado diante do Maringá.

“Eurico, nós tivemos menos tempo para recuperar: 15 dias. Nós tivemos praticamente 12 dias trabalhando. Ele respondeu muito bem, treinou quarta, treinou quinta, treinou sexta. O jogo era no sábado. Treinou sem limitações. Isso deu confiança e condição técnica para escalá-lo. Não teve limitação nenhuma, mas a gente sabe que lesão muscular no posterior da coxa sempre é um receio que a gente tem”, explicou Antônio Mário Valente.

Segundo o vice-presidente médico, Eurico voltou a reclamar de dores por volta dos 40 minutos de partida.

Após deixar o campo, o atleta foi avaliado e apresentou dor um pouco acima da região inicialmente lesionada, mas ainda na mesma musculatura.

“Nós nos sentimos confiantes. O atleta também, para ele ter convicção do jogo. Assim, ele foi. E em torno dos 40 minutos, ele se queixou de uma dor de novo. Era essa dor. Ao sair, a gente examinou. Era uma dor um pouquinho acima da região que ele tinha inicialmente, mas na mesma musculatura”, afirmou.

Novo exame será realizado antes de possível final

Antônio Mário Valente explicou que o Santa Cruz adotará um período maior antes de repetir o exame de imagem.

“Quando nós fazemos um exame de imagem, tipo ressonância, logo no início da lesão, ela aparece com muito edema. Ela confunde um pouco o que é edema. Edema é um aumento de volume da fibra”, disse.

O médico coral já confirmou que o zagueiro não estará disponível para o confronto com o Botafogo-PB.

“Então, dessa vez, eu só vou repetir o exame de Eurico na próxima sexta, próximo sábado, quando a gente já tem uma nova leitura dessa imagem. Mas, de qualquer jeito, eu antecipo aqui que, para esse jogo, ele não tem condição”, afirmou.

Eurico pode voltar em caso de final

O Santa Cruz ainda terá a possibilidade de disputar mais dois jogos na temporada caso avance à final da Série C. Por isso, o departamento médico trabalhará para avaliar a evolução do jogador ao longo dos próximos dias.

“Vamos trabalhar. Se nós tivermos sorte e, se Deus nos ajudar, a ter mais dois jogos depois, aí vai ser dia a dia, resposta a resposta. Lembrando que uma lesão dessa é em torno de 15 a 16 dias comigo, no departamento médico”, declarou.

Eurico foi peça importante do Santa Cruz na Série C

Eurico teve participação frequente na campanha do Santa Cruz na Série C. O jogador atuou em 21 dos 24 jogos disputados pelo clube na competição.

Na partida mais recente, contra o Maringá, o zagueiro retornou após se recuperar da primeira lesão na coxa, mas acabou deixando o campo ainda no primeiro tempo. Edson Miranda entrou em seu lugar aos 40 minutos.

Santa Cruz precisa de empate para chegar à final

O Santa Cruz enfrenta o Botafogo-PB neste sábado (10), às 17h, no Almeidão, em João Pessoa, pela última rodada do quadrangular da Série C.

O time coral precisa apenas de um empate para garantir a classificação à final da competição. A equipe já assegurou o acesso à Série B.