CBF nega pedido do Botafogo-PB para mudar jogo contra o Santa Cruz de João Pessoa para Caruaru
Pedido havia sido feito pelo clube paraibano nesta terça-feira, mas entidade decidiu manter confronto da Série C em João Pessoa; confira
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o pedido do Botafogo-PB para transferir a partida contra o Santa Cruz, pela última rodada do quadrangular da Série C, de João Pessoa para Caruaru. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (7), um dia após o clube paraibano formalizar a solicitação.
A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e apurada e confirmada pelo Blog do Torcedor. O presidente da SAF do Botafogo-PB, Fillipe Félix, também confirmou a decisão.
Com a negativa da CBF, a partida permanece inicialmente marcada para o Almeidão, em João Pessoa, neste sábado (10), às 17h. A expectativa, neste momento, é de que o Botafogo-PB não apresente um novo pedido para alterar o local do confronto.
Por que o Botafogo-PB queria mudar o jogo para Caruaru?
O Botafogo-PB havia solicitado a mudança do mando para o Estádio Lacerdão, em Caruaru. A possibilidade vinha sendo discutida pelo clube desde terça-feira (6), quando também havia sido considerada a alternativa de levar o confronto para Natal, no Rio Grande do Norte.
O pedido poderia permitir a presença da torcida do Santa Cruz no estádio. O acesso dos torcedores corais à Paraíba havia sido impedido por recomendação dos órgãos de segurança após problemas envolvendo as torcidas dos dois clubes no jogo da primeira fase.
O presidente da SAF do Botafogo-PB havia explicado que a mudança também poderia representar uma oportunidade financeira para o clube.
CBF mantém Botafogo-PB x Santa Cruz no Almeidão
Com a negativa da entidade, o confronto segue programado para o Almeidão, em João Pessoa. Até o momento, não há indicação de uma nova solicitação para alterar o estádio.
O duelo será disputado pela sexta e última rodada do Grupo B do quadrangular da Série C. O resultado terá importância principalmente para o Santa Cruz, que já garantiu o acesso à Série B e agora busca confirmar a classificação para a final da competição.
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Santa Cruz precisa de empate para chegar à final
O Santa Cruz chega à última rodada na liderança do Grupo B, com 11 pontos. O Maringá aparece na segunda colocação, com oito pontos.
Para garantir a classificação à final da Série C sem depender de outro resultado, o Santa Cruz precisa apenas empatar com o Botafogo-PB.
O Botafogo-PB, por outro lado, soma dois pontos e já não tem chances de classificação para a decisão da competição.
No mesmo sábado (10), às 17h, o Maringá recebe o Floresta no Estádio Willie Davids. O resultado dessa partida só terá impacto direto na situação do Santa Cruz caso o time coral seja derrotado pelo Botafogo-PB.