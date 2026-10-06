Bruno Rodrigues revela futuro de Cristian de Souza e planejamento do Santa Cruz com nova SAF

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Após garantir o acesso à Série B, Santa Cruz já iniciou planejamento para 2027 com participação de representantes do projeto de SAF do clube

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Com o acesso à Série B garantido e ainda na disputa pelo título da Série C, o Santa Cruz já começou a movimentar os bastidores pensando em 2027. Entre as principais questões para a próxima temporada está a definição sobre o futuro do técnico Cristian de Souza.

O assunto foi abordado pelo presidente Bruno Rodrigues durante o Fórum Esportivo da Rádio Jornal, comandado por João Victor Amorim, na última segunda-feira (5). O dirigente falou sobre a situação contratual do treinador, o desejo para o próximo ano e a participação da futura SAF nas decisões do futebol.

Questionado sobre quem terá a palavra final a respeito da continuidade de Cristian, se será a atual diretoria ou os representantes da futura SAF, Bruno revelou que o planejamento para 2027 já começou a ser realizado conjuntamente.

Segundo o presidente, uma videoconferência de mais de duas horas foi realizada com Tiro Arruda e Danilo Caixero para discutir os próximos passos do futebol coral.

"Veja, hoje, inclusive, eu tive uma reunião demorada, uma videoconferência, na realidade, com o Tiro Arruda e o Danilo Caixero sobre planejamento. Foram mais de, acho, duas horas de reunião. A gente decidiu, isso já foi anterior a isso, fazer tudo a quatro mãos a partir de agora", revelou.

Qual será o futuro de Cristian de Souza no Santa Cruz?

Foi ao detalhar a situação do treinador que Bruno Rodrigues confirmou um ponto importante: o contrato de Cristian de Souza já foi renovado automaticamente.

Além da questão contratual, o presidente manifestou o desejo de manter o treinador no comando da equipe em 2027. Apesar disso, explicou que uma discussão específica sobre a permanência ainda não aconteceu.

"O contrato do professor Cristian é automático, já está renovado automaticamente. O meu desejo, inclusive, é que ele permaneça, porque ele fez um grande trabalho. Eu acho que essa continuidade seria boa para o clube, mas a gente não tratou desse assunto especificamente", afirmou.

Santa Cruz e futura SAF já planejam elenco para 2027

A conversa sobre Cristian faz parte de um movimento mais amplo nos bastidores. Segundo Bruno Rodrigues, o planejamento do futebol do Santa Cruz passará a ser realizado em conjunto com o grupo envolvido na futura SAF.

Isso também inclui a montagem do elenco para a próxima temporada. As equipes responsáveis pela análise de mercado deverão trabalhar de maneira integrada para avaliar os jogadores que atualmente pertencem ao grupo e identificar necessidades de reposição.

"O que a gente tratou foi o seguinte: todo e qualquer movimento que nós fizermos a partir de agora será feito em conjunto. Por exemplo, nós temos aqui o nosso pessoal de análise técnica, os scouts, e ele tem lá também o dele. Ele vai trazer esse pessoal para juntar. Vai ter integração para começar a avaliação do elenco, de reposição, de liberação, enfim. Então, isso vai ser feito passo a passo", explicou Bruno.

Quando a SAF do Santa Cruz deve ser implementada?

De acordo com a projeção apresentada por Bruno Rodrigues, a expectativa é que a SAF esteja implementada entre novembro e dezembro. Porém, o calendário do futebol, faz com que o planejamento para 2027 não possa esperar a conclusão formal do processo.

O presidente destacou que, já em janeiro, o Santa Cruz terá pela frente o Campeonato Pernambucano. Por isso, decisões relacionadas ao futebol precisam começar a ser tomadas antecipadamente.

"É evidente que a SAF deve estar implementada, nos meus cálculos, acho que em novembro, no mais tardar em dezembro. Em janeiro, a gente já joga o Pernambucano, então a gente não pode esperar que a SAF seja implementada oficialmente para decidir", disse.

Bruno também comentou que as decisões tomadas agora terão impacto financeiro na futura gestão do futebol. Por esse motivo, entende que não seria adequado definir sozinho questões que envolvam orçamento e planejamento para a próxima temporada.

"Também acho que, por questão de justiça, isso aí tem orçamento envolvido, tem dinheiro. Então, não é simplesmente eu, como presidente, sabendo que a SAF está sendo implementada, tomar as decisões individualmente. Isso está sendo feito a quatro mãos, vamos chamar assim", completou.

Santa Cruz ainda busca título da Série C

O planejamento para 2027 começa em um momento de comemoração dentro do Arruda. O Santa Cruz já garantiu o acesso à Série B e agora busca encerrar a temporada com o título da Série C.

A Cobra Coral confirmou o retorno à segunda divisão nacional após o empate por 1 a 1 com o Maringá, no último sábado (3), na Arena de Pernambuco. O acesso encerrou um período de quase uma década longe da Série B, competição que o clube não disputa desde 2017.

O Santa Cruz lidera o Grupo B do quadrangular com 11 pontos e chega à última rodada dependendo apenas de si para avançar à decisão. Um empate contra o Botafogo-PB garante a primeira colocação da chave.

A partida está marcada para sábado (10), às 17h. No mesmo horário, o Maringá, segundo colocado com oito pontos, recebe o Floresta.

Caso avance, o Santa Cruz continuará a disputa pelo título, e Bruno Rodrigues já projeta que o clube esteja na decisão no dia 25 de outubro.

"Esse trabalho vai começar já de imediato, para a gente terminar o campeonato agora. Se Deus quiser, vamos estar na final dia 25 de outubro e já começar a fazer esses movimentos", finalizou.