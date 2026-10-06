Bruno Rodrigues trabalha para levar jogo do Santa Cruz contra o Botafogo-PB ao Lacerdão

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Presidente coral revelou que ainda não há acordo, mas confirmou articulação para mudar o local da partida decisiva pela Série C

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O confronto entre Botafogo-PB e Santa Cruz, pela última rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, pode ter uma mudança importante de local. Inicialmente marcado para o Almeidão, em João Pessoa, o duelo pode ser disputado no Lacerdão, em Caruaru.

A possibilidade foi revelada por Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, durante participação no Fórum Esportivo da Rádio Jornal, comandado por João Victor Amorim, na última segunda-feira (05). Segundo o dirigente, ainda não existe qualquer definição, mas as partes trabalham para tentar retirar a partida da Paraíba.

O principal interesse do Santa Cruz na mudança é possibilitar a presença da torcida coral. De acordo com Bruno Rodrigues, decisões judiciais impedem os tricolores de acompanharem o confronto na Paraíba.

"Não, na realidade, veja, isso não tem nada acertado. Eu acho que um desejo nosso é que o nosso torcedor vá a campo. Então, com aquelas decisões judiciais, a gente não pode ir para o jogo lá na Paraíba, né?", afirmou.





Botafogo-PB x Santa Cruz pode ser no Lacerdão

Na entrevista, Bruno Rodrigues explicou que uma eventual transferência também poderia ser interessante financeiramente para o Botafogo-PB, mandante da partida. O clube paraibano chega à última rodada sem chances de acesso ou classificação para a final.

Com dois pontos em cinco partidas, o Botafogo-PB ocupa a última colocação do Grupo B e não tem mais possibilidade de alcançar Santa Cruz ou Maringá.

Na avaliação do presidente coral, esse cenário pode provocar uma baixa presença de torcedores no Almeidão. A alternativa discutida seria o Botafogo-PB negociar a realização da partida em outra praça, com o Santa Cruz adquirindo ingressos para disponibilizar à sua torcida.

"Por outro lado, vamos falar abertamente: o Botafogo está fora, né? E acho que, se o jogo for lá, a renda vai ser muito baixa, porque o torcedor deve estar chateado e não vai. Então, se eles conseguirem vender esse jogo para colocar em outra praça e derem esses ingressos para que a gente compre, a renda vai ser deles, o lucro vai ser deles, mas a gente dá um presente à nossa torcida", explicou Bruno Rodrigues.

O dirigente reforçou que a possibilidade ainda está em discussão e não existe uma definição sobre a transferência para o Lacerdão.

"Isso foi, ao longo do dia de hoje, muito conversado. Não tem nada certo, mas estamos trabalhando para tentar mudar o jogo da Paraíba para outra praça", completou.

Santa Cruz precisa de empate para chegar à final da Série C

A possível mudança acontece justamente para o último compromisso do Santa Cruz no quadrangular. Já com o acesso à Série B de 2027 garantido, a Cobra Coral agora tenta confirmar a primeira colocação do Grupo B e avançar à final da Série C.

O Tricolor lidera a chave com 11 pontos, três a mais que o Maringá, segundo colocado. Floresta, com cinco, e Botafogo-PB, com dois, já não podem alcançar as duas primeiras posições.

Por isso, o cenário para o Santa Cruz é simples: um empate diante do Botafogo-PB garante a classificação para a decisão. Uma vitória também confirma a liderança sem depender do resultado de Maringá x Floresta.

Porém, em caso de derrota, o Tricolor terá de acompanhar o outro confronto da rodada. Se o Maringá não vencer o Floresta, o Santa continuará na primeira posição. Caso os paranaenses ganhem, as duas equipes chegarão aos 11 pontos e a definição passará pelos critérios de desempate.

Santa Cruz garantiu acesso diante de 45,5 mil torcedores

O acesso coral foi confirmado no último sábado (3), no empate por 1 a 1 com o Maringá, na Arena de Pernambuco. Depois de sair atrás com apenas 17 segundos, o Santa Cruz buscou a igualdade com Pedro Favela, de cabeça, no segundo tempo.

O resultado levou a equipe aos 11 pontos e tornou matematicamente impossível que o Floresta, terceiro colocado, alcançasse o Tricolor. Assim, o Santa Cruz confirmou o retorno à Série B depois de quase uma década. A última participação do clube na segunda divisão havia ocorrido em 2017.

A classificação aconteceu diante de 45.500 torcedores na Arena de Pernambuco, público que igualou o recorde histórico do estádio e se tornou o maior da Série C em 2026.

A partida também registrou a maior arrecadação da história do Santa Cruz em um jogo: R$ 2.039.778,44.

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Quando será Botafogo-PB x Santa Cruz?

Até o momento, Botafogo-PB x Santa Cruz está marcado para sábado (10), às 17h, no Almeidão, em João Pessoa. A possibilidade de transferência para o Lacerdão, em Caruaru, ainda depende de uma definição.

No mesmo horário, Maringá e Floresta se enfrentam no Willie Davids, no Paraná. Os dois confrontos encerram o Grupo B do quadrangular e definirão qual equipe avançará à final da Série C.

Classificação do Grupo B

1º Santa Cruz: 11 pontos — 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas

11 pontos — 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas 2º Maringá: 8 pontos — 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

8 pontos — 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota 3º Floresta: 5 pontos — 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas

5 pontos — 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas 4º Botafogo-PB: 2 pontos — 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Jogos da última rodada

Botafogo-PB x Santa Cruz: sábado (10), às 17h — inicialmente marcado para o Almeidão

sábado (10), às 17h — inicialmente marcado para o Almeidão Maringá x Floresta: sábado (10), às 17h — Willie Davids

Assista o Fórum Esportivo da Rádio Jornal (05/10)