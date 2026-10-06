Botafogo-PB recebe propostas para mudar local de jogo contra o Santa Cruz e avalia melhor opção

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Fillipe Félix confirmou propostas envolvendo Natal e Caruaru e afirmou que uma possível mudança será discutida com a diretoria do Botafogo-PB

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O Botafogo-PB analisa propostas para mudar o local da partida contra o Santa Cruz, pela última rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto, inicialmente marcado para o Almeidão, em João Pessoa, pode ser levado para Natal, no Rio Grande do Norte, ou Caruaru, em Pernambuco.

A informação sobre as duas possibilidades foi divulgada inicialmente pelo ge, que entrou em contato com o presidente da SAF do Botafogo-PB, Fillipe Félix. Nesta terça-feira (6), a reportagem do Blog do Torcedor confirmou a informação com a assessoria do clube paraibano.

Segundo a assessoria do Botafogo-PB, existem propostas envolvendo Natal e Caruaru, mas ainda não há uma definição. O clube aguarda o andamento das tratativas para avaliar se alguma das duas será positiva. Caso uma das propostas seja considerada boa para o Botafogo-PB, será aceita.

Fillipe Félix confirma propostas por Botafogo-PB x Santa Cruz

Também nesta terça-feira (6), durante participação ao vivo na Rádio Tabajara, Fillipe Félix falou sobre as propostas. O presidente da SAF destacou que uma eventual transferência pode ser interessante financeiramente para o Botafogo-PB, mas afirmou que pretende discutir a situação com a diretoria antes de tomar uma decisão.

"Chegou uma proposta para a gente, sim. Chegou uma proposta que seria boa para o clube, para fortalecer o clube financeiramente. Mas eu prefiro tomar essa decisão com as diretorias, ouvir outras partes sobre isso, o que poderia somar para o clube. Não é uma decisão que a gente tomou ainda, não. A gente vai conversar sobre isso na parte da tarde" disse o presidente da SAF do Botafogo-PB.

"Chegou uma proposta para nós, para Natal ou Caruaru, mas, volto a repetir, eu recebi meio de surpresa. Eu preciso realmente olhar como vai ser, como é essa proposta e ver se é uma coisa boa para o clube", afirmou Fillipe Félix ao ser perguntado sobre quais os possíveis locais.

Caruaru já havia sido citada pelo presidente do Santa Cruz

A possibilidade de mudança do local da partida já havia sido revelada pelo presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues. Durante participação no Fórum Esportivo da Rádio Jornal, comandado por João Victor Amorim, na última segunda-feira (5), o dirigente confirmou que existiam conversas para tentar retirar o confronto da Paraíba.

Na ocasião, Bruno explicou que um dos principais interesses do Santa Cruz na mudança seria possibilitar a presença da torcida coral na partida.

"Não, na realidade, veja, isso não tem nada acertado. Eu acho que um desejo nosso é que o nosso torcedor vá a campo. Então, com aquelas decisões judiciais, a gente não pode ir para o jogo lá na Paraíba, né?", afirmou.

O presidente coral também comentou a possibilidade de o Botafogo-PB negociar o mando para outra praça e destacou que a renda continuaria pertencendo ao clube paraibano.

"Por outro lado, vamos falar abertamente: o Botafogo está fora, né? E acho que, se o jogo for lá, a renda vai ser muito baixa, porque o torcedor deve estar chateado e não vai. Então, se eles conseguirem vender esse jogo para colocar em outra praça e derem esses ingressos para que a gente compre, a renda vai ser deles, o lucro vai ser deles, mas a gente dá um presente à nossa torcida", explicou Bruno Rodrigues.

Apesar das conversas, o dirigente deixou claro que, naquele momento, nenhuma mudança estava definida.

"Isso foi, ao longo do dia de hoje, muito conversado. Não tem nada certo, mas estamos trabalhando para tentar mudar o jogo da Paraíba para outra praça", completou.

Quando será Botafogo-PB x Santa Cruz?

Enquanto as propostas são analisadas, Botafogo-PB x Santa Cruz segue marcado para sábado (10), às 17h, no Almeidão, em João Pessoa. O confronto será válido pela sexta e última rodada do Grupo B do quadrangular da Série C.

O Botafogo-PB chega à rodada com dois pontos e sem chances de classificação. Já o Santa Cruz, com o acesso à Série B garantido, lidera a chave com 11 pontos e busca confirmar uma vaga na final da competição.

Para avançar à decisão sem depender de qualquer outro resultado, o Santa Cruz precisa apenas de um empate contra o Botafogo-PB.

No mesmo sábado (10), também às 17h, o Maringá, segundo colocado do Grupo B com oito pontos, recebe o Floresta no Willie Davids. O resultado deste confronto só passa a interferir na situação do Santa Cruz caso o Tricolor seja derrotado pelo Botafogo-PB.