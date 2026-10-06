Botafogo-PB pede à CBF para jogar contra o Santa Cruz em Caruaru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Partida está inicialmente marcada para o Almeidão, em João Pessoa, mas clube paraibano tenta levar confronto para outra cidade; entenda

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Botafogo-PB solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança do local da partida contra o Santa Cruz, pela sexta e última rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube paraibano pediu que o confronto seja realizado no estádio Lacerdão, em Caruaru.

A informação sobre o pedido foi divulgada inicialmente pelo ge. Posteriormente, a reportagem do Blog do Torcedor confirmou a solicitação.

O duelo está inicialmente marcado para o Almeidão, em João Pessoa, no próximo sábado (10), às 17h. Com o pedido, porém, o clube busca transferir a partida para Caruaru. Caso a CBF atenda o pedido, a partida poderia ter a torcida coral, impedida de ir para a Paraíba por recomendação dos órgãos de segurança, após problemas de violência entre as torcidas dos dois times no jogo da primeira fase.

Botafogo-PB já analisava mudança do local da partida

A possibilidade de alteração do mando havia sido divulgada pelo Blog do Torcedor nesta terça-feira (6). Na ocasião, o clube analisava propostas para levar o confronto para Natal, no Rio Grande do Norte, ou Caruaru.

Segundo informações repassadas pela assessoria do Botafogo-PB, existiam propostas envolvendo as duas cidades, mas ainda não havia uma definição. O presidente da SAF, Fillipe Félix, também confirmou que o clube havia recebido uma proposta durante participação ao vivo na Rádio Tabajara.

O dirigente afirmou que a mudança poderia representar uma oportunidade financeira para o Botafogo-PB, mas que a decisão seria discutida internamente antes de qualquer definição.

“Chegou uma proposta para a gente, sim. Chegou uma proposta que seria boa para o clube, para fortalecer o clube financeiramente. Mas eu prefiro tomar essa decisão com as diretorias, ouvir outras partes sobre isso, o que poderia somar para o clube. Não é uma decisão que a gente tomou ainda, não. A gente vai conversar sobre isso na parte da tarde”, disse Fillipe Félix.

Questionado sobre os possíveis destinos, o presidente da SAF citou justamente Natal e Caruaru.

“Chegou uma proposta para nós, para Natal ou Caruaru, mas, volto a repetir, eu recebi meio de surpresa. Eu preciso realmente olhar como vai ser, como é essa proposta e ver se é uma coisa boa para o clube”, afirmou.

Presidente do Santa Cruz já havia falado sobre possibilidade de mudança

A possibilidade de o confronto deixar a Paraíba também havia sido comentada pelo presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues.

Em participação no Fórum Esportivo da Rádio Jornal, comandado por João Victor Amorim, na segunda-feira (5), o dirigente confirmou que existiam conversas para mudar o local da partida.

Apesar do pedido feito pelo Botafogo-PB à CBF, Botafogo-PB x Santa Cruz segue inicialmente marcado para sábado (10), às 17h, no Almeidão, em João Pessoa. A partida será válida pela sexta e última rodada do Grupo B do quadrangular da Série C.

O Botafogo-PB chega à rodada com dois pontos e sem chances de classificação. O Santa Cruz, por outro lado, já garantiu o acesso à Série B e lidera o grupo com 11 pontos.

Para garantir a classificação à final da Série C sem depender de outro resultado, o Santa Cruz precisa apenas empatar com o Botafogo-PB.

No mesmo sábado (10), às 17h, o Maringá, segundo colocado do Grupo B com oito pontos, enfrenta o Floresta no Willie Davids. Esse resultado só terá impacto na situação do Santa Cruz caso o Tricolor seja derrotado pelo Botafogo-PB.