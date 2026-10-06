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Botafogo-PB pede à CBF para jogar contra o Santa Cruz em Caruaru

Partida está inicialmente marcada para o Almeidão, em João Pessoa, mas clube paraibano tenta levar confronto para outra cidade; entenda

Por Thiago Seabra Publicado em 06/10/2026 às 17:18 | Atualizado em 06/10/2026 às 21:23
Lance do jogo entre Santa Cruz x Botafogo-PB pela Série C
Lance do jogo entre Santa Cruz x Botafogo-PB pela Série C - Jailton Jr/JC Imagem

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O Botafogo-PB solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança do local da partida contra o Santa Cruz, pela sexta e última rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube paraibano pediu que o confronto seja realizado no estádio Lacerdão, em Caruaru.

A informação sobre o pedido foi divulgada inicialmente pelo ge. Posteriormente, a reportagem do Blog do Torcedor confirmou a solicitação.

O duelo está inicialmente marcado para o Almeidão, em João Pessoa, no próximo sábado (10), às 17h. Com o pedido, porém, o clube busca transferir a partida para Caruaru. Caso a CBF atenda o pedido, a partida poderia ter a torcida coral, impedida de ir para a Paraíba por recomendação dos órgãos de segurança, após problemas de violência entre as torcidas dos dois times no jogo da primeira fase.

Botafogo-PB já analisava mudança do local da partida

A possibilidade de alteração do mando havia sido divulgada pelo Blog do Torcedor nesta terça-feira (6). Na ocasião, o clube analisava propostas para levar o confronto para Natal, no Rio Grande do Norte, ou Caruaru.

Segundo informações repassadas pela assessoria do Botafogo-PB, existiam propostas envolvendo as duas cidades, mas ainda não havia uma definição. O presidente da SAF, Fillipe Félix, também confirmou que o clube havia recebido uma proposta durante participação ao vivo na Rádio Tabajara.

O dirigente afirmou que a mudança poderia representar uma oportunidade financeira para o Botafogo-PB, mas que a decisão seria discutida internamente antes de qualquer definição.

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Chegou uma proposta para a gente, sim. Chegou uma proposta que seria boa para o clube, para fortalecer o clube financeiramente. Mas eu prefiro tomar essa decisão com as diretorias, ouvir outras partes sobre isso, o que poderia somar para o clube. Não é uma decisão que a gente tomou ainda, não. A gente vai conversar sobre isso na parte da tarde”, disse Fillipe Félix.

Questionado sobre os possíveis destinos, o presidente da SAF citou justamente Natal e Caruaru.

Chegou uma proposta para nós, para Natal ou Caruaru, mas, volto a repetir, eu recebi meio de surpresa. Eu preciso realmente olhar como vai ser, como é essa proposta e ver se é uma coisa boa para o clube”, afirmou.

Presidente do Santa Cruz já havia falado sobre possibilidade de mudança

A possibilidade de o confronto deixar a Paraíba também havia sido comentada pelo presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues.

Em participação no Fórum Esportivo da Rádio Jornal, comandado por João Victor Amorim, na segunda-feira (5), o dirigente confirmou que existiam conversas para mudar o local da partida.

Apesar do pedido feito pelo Botafogo-PB à CBF, Botafogo-PB x Santa Cruz segue inicialmente marcado para sábado (10), às 17h, no Almeidão, em João Pessoa. A partida será válida pela sexta e última rodada do Grupo B do quadrangular da Série C.

O Botafogo-PB chega à rodada com dois pontos e sem chances de classificação. O Santa Cruz, por outro lado, já garantiu o acesso à Série B e lidera o grupo com 11 pontos.

Para garantir a classificação à final da Série C sem depender de outro resultado, o Santa Cruz precisa apenas empatar com o Botafogo-PB.

No mesmo sábado (10), às 17h, o Maringá, segundo colocado do Grupo B com oito pontos, enfrenta o Floresta no Willie Davids. Esse resultado só terá impacto na situação do Santa Cruz caso o Tricolor seja derrotado pelo Botafogo-PB.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.