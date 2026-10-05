O que falta para o Santa Cruz chegar à final da Série C? Veja as contas para a última rodada
Tricolor já garantiu o retorno à Série B, mas ainda disputa a liderança da chave e precisa confirmar a classificação para a decisão
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O Santa Cruz já garantiu o principal objetivo da temporada: o acesso à Série B. Agora, a Cobra Coral busca confirmar a classificação para a final da Série C do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Tricolor precisa terminar a última rodada na liderança do Grupo B.
Com 11 pontos, o Santa Cruz depende apenas de si para avançar à decisão. Um empate contra o Botafogo-PB garante a primeira colocação da chave, independentemente do resultado da outra partida.
A última rodada do quadrangular será disputada neste sábado (10), às 17h. O Santa Cruz enfrenta o Botafogo-PB no Almeidão, em João Pessoa, enquanto o Maringá recebe o Floresta no Willie Davids.
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O que o Santa Cruz precisa para chegar à final?
A situação do Santa Cruz é favorável. Líder do grupo com 11 pontos, o Tricolor precisa apenas empatar com o Botafogo-PB para garantir a vaga na final da Série C.
Isso acontece porque o Maringá, atual segundo colocado, tem oito pontos. Mesmo que o time paranaense vença o Floresta, chegará a 11 pontos. Nesse cenário, o Santa Cruz precisaria levar vantagem no critério de desempate informado na classificação atual.
Em caso de vitória sobre o Botafogo-PB, a classificação para a final também estará garantida, com o Santa Cruz terminando o quadrangular na primeira colocação.
O que acontece se o Santa Cruz perder?
O único cenário de preocupação para o Tricolor é uma derrota para o Botafogo-PB. Nesse caso, a equipe pernambucana permaneceria com 11 pontos e precisaria acompanhar o resultado de Maringá x Floresta.
Se o Maringá não vencer o Floresta, o Santa Cruz continuará na liderança e avançará à final.
Por outro lado, caso o Maringá vença o Floresta, chegará aos 11 pontos e poderá ultrapassar o Tricolor de acordo com os critérios de desempate. Nesse cenário, o Santa Cruz deixaria de depender apenas do próprio resultado.
Santa Cruz já garantiu o acesso à Série B
O acesso à Série B foi confirmado no último sábado (3), após o empate por 1 a 1 com o Maringá, na Arena de Pernambuco. O resultado levou o Santa Cruz aos 11 pontos e garantiu que a equipe não poderia mais ser alcançada pelo Floresta, terceiro colocado, que chegou aos cinco pontos.
A partida teve um cenário especial para a torcida coral. 45.500 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco, igualando o recorde de público do estádio. O confronto também registrou a maior arrecadação da história do Santa Cruz em uma partida, com R$ 2.039.778,44.
O retorno à segunda divisão encerra um período de quase uma década longe da Série B. A última participação do clube na competição havia acontecido em 2017.
Como está o Grupo B da Série C?
- 1º Santa Cruz: 11 pontos — 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas
- 2º Maringá: 8 pontos — 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota
- 3º Floresta: 5 pontos — 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas
- 4º Botafogo-PB: 2 pontos — 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
Quando serão os jogos da última rodada?
Os dois confrontos do Grupo B acontecem simultaneamente neste sábado (10), às 17h. O Santa Cruz joga fora de casa, enquanto o Maringá terá o mando de campo.
- Botafogo-PB x Santa Cruz: 10/10, às 17h, no Almeidão, em João Pessoa
- Maringá x Floresta: 10/10, às 17h, no Willie Davids, em Maringá