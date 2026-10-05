O que falta para o Santa Cruz chegar à final da Série C? Veja as contas para a última rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor já garantiu o retorno à Série B, mas ainda disputa a liderança da chave e precisa confirmar a classificação para a decisão

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz já garantiu o principal objetivo da temporada: o acesso à Série B. Agora, a Cobra Coral busca confirmar a classificação para a final da Série C do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Tricolor precisa terminar a última rodada na liderança do Grupo B.

Com 11 pontos, o Santa Cruz depende apenas de si para avançar à decisão. Um empate contra o Botafogo-PB garante a primeira colocação da chave, independentemente do resultado da outra partida.

A última rodada do quadrangular será disputada neste sábado (10), às 17h. O Santa Cruz enfrenta o Botafogo-PB no Almeidão, em João Pessoa, enquanto o Maringá recebe o Floresta no Willie Davids.

O que o Santa Cruz precisa para chegar à final?

A situação do Santa Cruz é favorável. Líder do grupo com 11 pontos, o Tricolor precisa apenas empatar com o Botafogo-PB para garantir a vaga na final da Série C.

Isso acontece porque o Maringá, atual segundo colocado, tem oito pontos. Mesmo que o time paranaense vença o Floresta, chegará a 11 pontos. Nesse cenário, o Santa Cruz precisaria levar vantagem no critério de desempate informado na classificação atual.

Em caso de vitória sobre o Botafogo-PB, a classificação para a final também estará garantida, com o Santa Cruz terminando o quadrangular na primeira colocação.

O que acontece se o Santa Cruz perder?

O único cenário de preocupação para o Tricolor é uma derrota para o Botafogo-PB. Nesse caso, a equipe pernambucana permaneceria com 11 pontos e precisaria acompanhar o resultado de Maringá x Floresta.

Se o Maringá não vencer o Floresta, o Santa Cruz continuará na liderança e avançará à final.

Por outro lado, caso o Maringá vença o Floresta, chegará aos 11 pontos e poderá ultrapassar o Tricolor de acordo com os critérios de desempate. Nesse cenário, o Santa Cruz deixaria de depender apenas do próprio resultado.

Santa Cruz já garantiu o acesso à Série B

O acesso à Série B foi confirmado no último sábado (3), após o empate por 1 a 1 com o Maringá, na Arena de Pernambuco. O resultado levou o Santa Cruz aos 11 pontos e garantiu que a equipe não poderia mais ser alcançada pelo Floresta, terceiro colocado, que chegou aos cinco pontos.

A partida teve um cenário especial para a torcida coral. 45.500 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco, igualando o recorde de público do estádio. O confronto também registrou a maior arrecadação da história do Santa Cruz em uma partida, com R$ 2.039.778,44.

O retorno à segunda divisão encerra um período de quase uma década longe da Série B. A última participação do clube na competição havia acontecido em 2017.

Como está o Grupo B da Série C?

1º Santa Cruz: 11 pontos — 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas

11 pontos — 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas 2º Maringá: 8 pontos — 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

8 pontos — 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota 3º Floresta: 5 pontos — 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas

5 pontos — 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas 4º Botafogo-PB: 2 pontos — 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Quando serão os jogos da última rodada?

Os dois confrontos do Grupo B acontecem simultaneamente neste sábado (10), às 17h. O Santa Cruz joga fora de casa, enquanto o Maringá terá o mando de campo.