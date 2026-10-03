Transmissão Santa Cruz x Maringá ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo do quadrangular da Série C
Torcedor poderá acompanhar a partida com a cobertura do Escrete de Ouro, que preparou uma jornada esportiva especial para o duelo decisivo
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A Rádio Jornal transmite ao vivo neste sábado (3) o confronto entre Santa Cruz e Maringá, pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
O torcedor poderá acompanhar a partida com a cobertura do Escrete de Ouro, que preparou uma jornada esportiva especial para o duelo decisivo do Santa Cruz na luta pelo acesso à Série B.
Além da transmissão em áudio, o torcedor pode acompanhar a cobertura da Rádio Jornal pelos canais digitais da emissora.
Como acompanhar Santa Cruz x Maringá pela Rádio Jornal
A transmissão da Rádio Jornal acompanha todos os detalhes de Santa Cruz x Maringá, desde a movimentação antes do apito inicial até os principais lances da partida.
O jogo tem peso importante para o Tricolor. Líder do Grupo B com dez pontos, o Santa Cruz pode confirmar matematicamente o acesso à Série B com uma vitória ou um empate diante do Maringá.
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Rádio Jornal transmite Santa Cruz x Maringá
O Escrete de Ouro estará no comando da cobertura da partida, levando ao torcedor informações, narração e os principais acontecimentos do confronto válido pelo Quadrangular Final da Série C.
Santa Cruz x Maringá começa às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. Acompanhe a transmissão ao vivo da Rádio Jornal e fique por dentro de tudo que acontece na partida.