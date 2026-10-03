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Transmissão Santa Cruz x Maringá ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo do quadrangular da Série C

Torcedor poderá acompanhar a partida com a cobertura do Escrete de Ouro, que preparou uma jornada esportiva especial para o duelo decisivo

Por Davi Saboya Publicado em 03/10/2026 às 15:53 | Atualizado em 03/10/2026 às 15:54
Lance do jogo entre Maringá x Santa Cruz pela 8ª rodada da Série C
Lance do jogo entre Maringá x Santa Cruz pela 8ª rodada da Série C - @lvfotoesporte

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A Rádio Jornal transmite ao vivo neste sábado (3) o confronto entre Santa Cruz e Maringá, pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

O torcedor poderá acompanhar a partida com a cobertura do Escrete de Ouro, que preparou uma jornada esportiva especial para o duelo decisivo do Santa Cruz na luta pelo acesso à Série B.

Além da transmissão em áudio, o torcedor pode acompanhar a cobertura da Rádio Jornal pelos canais digitais da emissora.

Como acompanhar Santa Cruz x Maringá pela Rádio Jornal

A transmissão da Rádio Jornal acompanha todos os detalhes de Santa Cruz x Maringá, desde a movimentação antes do apito inicial até os principais lances da partida.

O jogo tem peso importante para o Tricolor. Líder do Grupo B com dez pontos, o Santa Cruz pode confirmar matematicamente o acesso à Série B com uma vitória ou um empate diante do Maringá.

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Rádio Jornal transmite Santa Cruz x Maringá

O Escrete de Ouro estará no comando da cobertura da partida, levando ao torcedor informações, narração e os principais acontecimentos do confronto válido pelo Quadrangular Final da Série C.

Santa Cruz x Maringá começa às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. Acompanhe a transmissão ao vivo da Rádio Jornal e fique por dentro de tudo que acontece na partida.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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