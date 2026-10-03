Transmissão Santa Cruz x Maringá ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo do quadrangular da Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Torcedor poderá acompanhar a partida com a cobertura do Escrete de Ouro, que preparou uma jornada esportiva especial para o duelo decisivo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Rádio Jornal transmite ao vivo neste sábado (3) o confronto entre Santa Cruz e Maringá, pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

O torcedor poderá acompanhar a partida com a cobertura do Escrete de Ouro, que preparou uma jornada esportiva especial para o duelo decisivo do Santa Cruz na luta pelo acesso à Série B.

Além da transmissão em áudio, o torcedor pode acompanhar a cobertura da Rádio Jornal pelos canais digitais da emissora.

Como acompanhar Santa Cruz x Maringá pela Rádio Jornal

A transmissão da Rádio Jornal acompanha todos os detalhes de Santa Cruz x Maringá, desde a movimentação antes do apito inicial até os principais lances da partida.

O jogo tem peso importante para o Tricolor. Líder do Grupo B com dez pontos, o Santa Cruz pode confirmar matematicamente o acesso à Série B com uma vitória ou um empate diante do Maringá.

Rádio Jornal transmite Santa Cruz x Maringá

O Escrete de Ouro estará no comando da cobertura da partida, levando ao torcedor informações, narração e os principais acontecimentos do confronto válido pelo Quadrangular Final da Série C.

Santa Cruz x Maringá começa às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. Acompanhe a transmissão ao vivo da Rádio Jornal e fique por dentro de tudo que acontece na partida.