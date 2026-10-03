Torcida do Santa Cruz dá exemplo de paixão ao Brasil e mostra por que ela é diferene

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Com 45,5 mil pessoas e renda histórica, torcida coral transforma acesso à Série B em mais uma demonstração de força e paixão pelo Santa Cruz

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Há clubes em que a torcida acompanha o time. No Santa Cruz, muitas vezes é difícil separar uma coisa da outra. A caminhada que terminou com o retorno à Série B teve jogadores, comissão técnica e dirigentes como protagonistas, mas também carregou uma marca que atravessa gerações no Arruda: a capacidade do torcedor coral de aparecer justamente quando o clube mais precisa.

Neste sábado (3), foram 45.500 pessoas na Arena de Pernambuco para acompanhar o empate por 1 a 1 com o Maringá e celebrar o acesso à Série B de 2027. O número não foi apenas grande. Igualou o recorde histórico de público do estádio e estabeleceu a maior marca da Série C nesta temporada.

A renda também entrou para a história. Os R$ 2.039.778,44 arrecadados representam o maior valor obtido pelo Santa Cruz em uma única partida. Não foi uma festa construída apenas no dia do acesso. Foi o ponto máximo de uma mobilização que cresceu junto com a campanha.

É preciso lembrar de onde o Santa Cruz saiu para compreender o significado das arquibancadas lotadas. Em 2024, o clube chegou ao ponto mais baixo de sua história esportiva, sem divisão nacional. Em 2025, passou pela Série D. Em 2026, voltou à Série C. Agora, já sabe que estará novamente na Série B em 2027, competição que não disputa desde 2017.

A única coisa que não muda é a paixão da torcida, que atravessou todas essas etapas. Mudaram as divisões, os adversários, as condições financeiras e até a casa utilizada nos principais jogos. O que não mudou foi a capacidade de mobilização.

Longe do Arruda, mas nunca longe da torcida

Há ainda um componente que torna essa demonstração de força mais impressionante: tudo isso aconteceu longe do Arruda.

A casa que se tornou o maior símbolo da relação entre o Santa Cruz e sua torcida não recebeu esses jogos decisivos - aliás, nenhum em 2026. Foi preciso deslocar a paixão coral para São Lourenço da Mata, transformar a Arena de Pernambuco em casa provisória e, ainda assim, colocar mais de 45 mil pessoas nas arquibancadas.

O Arruda faz falta. Não apenas como estádio, mas pelo que representa para gerações de tricolores. É onde o Santa construiu boa parte de sua identidade popular, viveu grandes públicos e consolidou uma relação que ajuda a explicar por que a torcida continuou presente mesmo nos anos mais difíceis.

E existe agora a expectativa de que esse reencontro possa acontecer justamente na Série B de 2027. Com o novo momento envolvendo a SAF e a possibilidade de reformas no estádio, o Arruda pode voltar a receber partidas do Santa Cruz em uma divisão nacional mais alta.

Se isso acontecer, haverá um simbolismo especial: depois de atravessar o pior momento de sua história esportiva e conquistar dois acessos consecutivos jogando suas principais partidas longe de casa, o Santa poderá reencontrar sua torcida no lugar em que essa relação foi construída.

Contra o Floresta, na rodada anterior como mandante, 44.951 torcedores já haviam comparecido à Arena de Pernambuco. A renda de R$ 1,87 milhão havia estabelecido um recorde para o clube. Duas semanas depois, o próprio torcedor tratou de superar a marca financeira e levar o público ao limite do estádio mais uma vez.

É tentador olhar para 45.500 pessoas apenas como estatística. No caso do Santa Cruz, o número conta uma história maior. A marca igualou o recorde da Arena de Pernambuco, alcançado anteriormente na final do Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, e na decisão da Série D de 2025, entre Santa Cruz e Barra.

O Santa, portanto, aparece em duas das três partidas que atingiram a maior lotação da história do estádio. E existe um detalhe ainda mais simbólico: os dois jogos aconteceram em divisões nacionais inferiores.

O tamanho da mobilização não dependeu de Série A, de grandes estrelas ou de adversários de expressão nacional. Dependia do Santa Cruz. Isso talvez explique melhor a relação entre clube e arquibancada do que qualquer discurso.

Quando o time precisou, a arquibancada respondeu

O acesso também não aconteceu em uma temporada tranquila. O Santa Cruz conviveu com salários atrasados, dificuldades financeiras, saídas de jogadores importantes, problemas internos no departamento de futebol e indefinições envolvendo a SAF.

Em meio a tudo isso, a torcida continuou comprando ingresso. E quando o quadrangular começou, a resposta ganhou outra dimensão. A Arena passou a ter ambiente de decisão em praticamente todos os jogos.

O empate contra o Maringá resume bem essa relação. O Santa Cruz sofreu um gol com apenas 17 segundos. Durante boa parte da partida, o acesso esteve acompanhado daquela tensão tão conhecida pelo torcedor coral.

Pedro Favela empatou no segundo tempo. O relógio avançou. O resultado passou a servir. E, quando veio o apito final, 45,5 mil pessoas puderam comemorar algo que parecia muito distante poucos anos atrás.

Nenhuma torcida vence partida sozinha. Nenhum público recorde substitui organização, trabalho técnico ou qualidade dentro de campo. Mas também seria injusto tratar o apoio coral como mero cenário.

A torcida ajudou a gerar receita quando o clube tinha dificuldade de caixa. Criou ambiente de decisão quando o time precisava responder. E manteve o Santa Cruz com uma dimensão popular incompatível com as divisões que precisou disputar nos últimos anos.

O acesso à Série B pertence aos jogadores que correram, ao técnico Cristian de Souza e à comissão que conduziu a campanha, à direção que administrou uma temporada turbulenta. Mas pertence também aos milhares que continuaram indo.

O Santa Cruz volta à Série B em 2027. E talvez a imagem mais forte dessa conquista não seja apenas o gol de Pedro Favela ou a festa após o apito final. É a Arena de Pernambuco cheia mais uma vez, enquanto o Arruda, mesmo ausente, continua presente no imaginário de cada torcedor.

Porque, depois de tudo o que aconteceu com o Santa Cruz nos últimos anos, 45.500 torcedores ainda estarem lá diz muito sobre o clube que está voltando — e ainda mais sobre a torcida que nunca foi embora.

E que agora pode começar a sonhar também com o dia de voltar para casa.