Santa Cruz bate recorde de renda e iguala maior público da história da Arena de Pernambuco
Partida contra o Maringá levou 45.500 torcedores à Arena de Pernambuco e arrecadou mais de R$ 2 milhões aos cofres do Tricolor; confira
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O empate em 1 a 1 entre Santa Cruz e Maringá, neste sábado (3), entrou para a história do clube e da Arena de Pernambuco. Além de confirmar o acesso do Tricolor à Série B de 2027, a partida estabeleceu a maior renda da história do Santa Cruz e igualou o recorde de público do estádio.
O confronto pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C levou 45.500 torcedores à Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O número representa o maior público da Série C em 2026 e iguala a maior marca já registrada no estádio.
Santa Cruz bate recorde de renda
A principal marca financeira da partida foi a arrecadação. Santa Cruz x Maringá registrou R$ 2.039.778,44, estabelecendo a maior renda da história do Santa Cruz em uma partida. O valor superou os R$ 1.870.902 registrados no empate com o Floresta, também nesta temporada.
O valor recorde foi alcançado em uma noite que reuniu 45.500 torcedores na Arena de Pernambuco e acompanhou a confirmação do retorno do Tricolor à Série B.
Maior público da Série C em 2026
O público de 45.500 torcedores também colocou Santa Cruz x Maringá como o jogo de maior presença de público da Série C nesta temporada.
A marca superou os 44.951 torcedores que acompanharam a vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre o Floresta, em 20 de setembro, também na Arena de Pernambuco.
Além de ser o maior público da Série C em 2026, o número alcançado diante do Maringá igualou o recorde histórico da Arena de Pernambuco.
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Santa Cruz iguala recorde histórico da Arena de Pernambuco
Os 45.500 torcedores presentes no confronto deste sábado repetiram a maior marca de público já registrada na Arena de Pernambuco.
O recorde havia sido alcançado anteriormente em duas partidas. A primeira foi a final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico. A segunda aconteceu na final da Série D de 2025, entre Santa Cruz e Barra-SC.
Com isso, o Santa Cruz aparece novamente entre os jogos de maior público da história da Arena de Pernambuco. Desta vez, a marca foi alcançada em uma partida decisiva do Quadrangular Final da Série C.
Jogo também confirmou acesso do Santa Cruz
Além dos recordes de público e renda, a partida teve importância esportiva para o Santa Cruz. O empate em 1 a 1 com o Maringá garantiu matematicamente o acesso do Tricolor à Série B de 2027.
O Santa Cruz chegou aos 11 pontos e garantiu pelo menos a segunda colocação do Grupo B. O Floresta, terceiro colocado, não pode mais alcançar o Tricolor.
A equipe, porém, ainda não garantiu a classificação para a final da Série C. O Santa Cruz permanece na liderança, mas o Maringá chegou aos oito pontos e ainda pode alcançar o Tricolor na última rodada.
Assim, a rodada final será responsável por definir o primeiro colocado do grupo e, consequentemente, o time que avançará à decisão pelo título da Série C.