Santa Cruz bate recorde de renda e iguala maior público da história da Arena de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Partida contra o Maringá levou 45.500 torcedores à Arena de Pernambuco e arrecadou mais de R$ 2 milhões aos cofres do Tricolor; confira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O empate em 1 a 1 entre Santa Cruz e Maringá, neste sábado (3), entrou para a história do clube e da Arena de Pernambuco. Além de confirmar o acesso do Tricolor à Série B de 2027, a partida estabeleceu a maior renda da história do Santa Cruz e igualou o recorde de público do estádio.

O confronto pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C levou 45.500 torcedores à Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O número representa o maior público da Série C em 2026 e iguala a maior marca já registrada no estádio.

Santa Cruz bate recorde de renda

A principal marca financeira da partida foi a arrecadação. Santa Cruz x Maringá registrou R$ 2.039.778,44, estabelecendo a maior renda da história do Santa Cruz em uma partida. O valor superou os R$ 1.870.902 registrados no empate com o Floresta, também nesta temporada.

O valor recorde foi alcançado em uma noite que reuniu 45.500 torcedores na Arena de Pernambuco e acompanhou a confirmação do retorno do Tricolor à Série B.

Maior público da Série C em 2026

O público de 45.500 torcedores também colocou Santa Cruz x Maringá como o jogo de maior presença de público da Série C nesta temporada.

A marca superou os 44.951 torcedores que acompanharam a vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre o Floresta, em 20 de setembro, também na Arena de Pernambuco.

Além de ser o maior público da Série C em 2026, o número alcançado diante do Maringá igualou o recorde histórico da Arena de Pernambuco.

Santa Cruz iguala recorde histórico da Arena de Pernambuco

Os 45.500 torcedores presentes no confronto deste sábado repetiram a maior marca de público já registrada na Arena de Pernambuco.

O recorde havia sido alcançado anteriormente em duas partidas. A primeira foi a final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico. A segunda aconteceu na final da Série D de 2025, entre Santa Cruz e Barra-SC.

Com isso, o Santa Cruz aparece novamente entre os jogos de maior público da história da Arena de Pernambuco. Desta vez, a marca foi alcançada em uma partida decisiva do Quadrangular Final da Série C.

Jogo também confirmou acesso do Santa Cruz

Além dos recordes de público e renda, a partida teve importância esportiva para o Santa Cruz. O empate em 1 a 1 com o Maringá garantiu matematicamente o acesso do Tricolor à Série B de 2027.

O Santa Cruz chegou aos 11 pontos e garantiu pelo menos a segunda colocação do Grupo B. O Floresta, terceiro colocado, não pode mais alcançar o Tricolor.

A equipe, porém, ainda não garantiu a classificação para a final da Série C. O Santa Cruz permanece na liderança, mas o Maringá chegou aos oito pontos e ainda pode alcançar o Tricolor na última rodada.

Assim, a rodada final será responsável por definir o primeiro colocado do grupo e, consequentemente, o time que avançará à decisão pelo título da Série C.