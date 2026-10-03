Santa Cruz empata com Maringá e garante acesso à Série B de 2027

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Pedro Favela marcou o gol do acesso, enquanto Adeílson abriu o placar para o Maringá na Arena de Pernambuco; confira os detalhes do jogo

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Pode comemorar, torcedor tricolor. O Santa Cruz é Série B após quase uma década de história - a última participação foi em 2017. E como tudo na Cobra Coral é sofrido, o acesso veio de maneira emotiva, com direito a sair atrás no placar e bola na trave no fim. Só que hoje não era dia de frustrar a torcida do coral, que igualou novamente o recorde da Arena de Pernambuco neste sábado (3). Embalado pelos 45.500 torcedores, a Tricolor empatou em 1 a 1 com o Maringá, pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado foi o suficiente para garantir o acesso à Série B e a euforia da massa coral.

Pedro Favela foi o grande herói tricolor em campo, marcando um gol de cabeça no segundo tempo, quando o time ainda perdia por 1x0, com gol marcado por Adeilson, com menos de um minuto de jogo.

Imagem do jogo entre Santa Cruz e Maringá, na Arena de Pernambuco - JAILTON JR/JC IMAGEM

O Santa Cruz chegou aos 11 pontos e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado Floresta, que empatou com o Botafogo-PB no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A equipe cearense tem 5 pontos, enquanto os paraibanos possuem dois. O Maringá ficou com 8 pontos e pode garantir o acesso na próxima rodada se empatar.

Além de receber o recorde de torcedores, a Arena de Pernambuco foi palco da maior arrecadação da história do Santa Cruz em uma partida. O duelo rendeu R$ 2.039.778,44 aos cofres da Cobra Coral.

Resumo do 1º tempo

O Maringá começou a partida pressionando e abriu o placar logo aos 17 segundos. Após erro na saída de bola do Santa Cruz, Adeílson Maranhão aproveitou a oportunidade e acertou um chute no ângulo de Thiago Coelho.

Depois do gol, o time paranaense continuou levando perigo e criou outras oportunidades para ampliar. Thiago Coelho, porém, apareceu bem para evitar o segundo gol.

O Santa Cruz tentou responder e passou a chegar mais ao ataque, principalmente com Ronald e Eron, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

O primeiro tempo terminou com vantagem do Maringá por 1 a 0.

Resumo do 2º tempo

O Santa Cruz voltou do intervalo buscando o empate e conseguiu deixar tudo igual aos cinco minutos. Após cruzamento de Everaldo, Pedro Favela apareceu na área e desviou de cabeça para marcar o gol do Tricolor.

Depois do empate, o Maringá teve oportunidade para voltar à frente. Ronald Camarão desperdiçou uma chance clara na pequena área.

O Santa Cruz também procurou a virada e levou perigo com João Pedro, Willian Júnior e Matheus Cadorini. Na reta final, porém, o ritmo da partida diminuiu e o placar permaneceu em 1 a 1.

O empate foi suficiente para confirmar matematicamente o acesso do Santa Cruz à Série B de 2027. O Tricolor volta à segunda divisão nacional após ter disputado a competição pela última vez em 2017.

Maior público da Série C em 2026

O confronto entre Santa Cruz e Maringá levou 45.500 torcedores à Arena de Pernambuco. O número representa o maior público da Série C nesta temporada.

A marca também igualou o recorde histórico de público da Arena de Pernambuco, que já havia sido registrado em duas ocasiões: na final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, e na final da Série D de 2025, entre Santa Cruz e Barra-SC.

O público diante do Maringá ainda superou a marca registrada pelo Santa Cruz no jogo anterior como mandante. Na vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, em 20 de setembro, 44.951 torcedores estiveram presentes na Arena de Pernambuco.

Notas do Santa Cruz contra o Maringá

Após a partida, o comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, avaliou a atuação dos jogadores do Santa Cruz. O técnico Cristian de Souza recebeu a maior nota da equipe, com 8.

Thiago Coelho 7

Thiago Ennes — 5

Edson Miranda — 6

William Alves — 6

Matheus Vinícius — 6

Pedro Favela — 7

Silva — 6

Everaldo — 7

Arilson — 6

Ronald — 5

João Pedro — 5

Eron — 5

Matheus Cadorini — 6

Renato — 6

Técnico: Cristian de Souza — 8

Santa Cruz vai decidir vaga na final na última rodada

Com o acesso à Série B confirmado, o próximo objetivo do Santa Cruz é garantir a primeira colocação do Grupo B e avançar à final da Série C.

O empate com o Maringá manteve o Tricolor na liderança, agora com 11 pontos. A equipe, no entanto, ainda pode ser alcançada pelo Maringá, que chegou aos oito pontos.

O Floresta, terceiro colocado com cinco pontos, também não pode mais ultrapassar o Santa Cruz, que já assegurou pelo menos a segunda posição.

Assim, a última rodada será decisiva para definir quem terminará na liderança do grupo e conquistará a vaga na decisão do campeonato. O Santa Cruz chega à rodada final invicto e com o acesso à Série B já garantido. O Tricolor encara o Botafogo-PB fora de casa, em João Pessoa, enquanto que o Maringá recebe o Floresta. Os dois jogos ocorrem no sábado (10), às 17h. O Santa precisa apenas do empate para ir à final.

Ficha do jogo - Santa Cruz x Maringá

Santa Cruz

Thiago Coelho; Thiago Ennes (Willian Júnior), Eurico (Edson Miranda), William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva (Fabinho) e Everaldo (Arilson); Renato, Ronald (João Pedro) e Eron (Matheus Cadorini). Técnico: Cristian de Souza.

Maringá

Guilherme Neto; Jhow (Gabriel Souza), Ronald, Lomar e Thiago Rosa; Bonifácio, Adeílson e Paulinho; Negueba, Camarão (Serginho) e Caíque Cálito (Júlio Rodrigues). Técnico: Ivan Campanari.