Pacificador, Bruno Rodrigues transforma crises em acesso e entra na história do Santa Cruz
Presidente assumiu um Santa Cruz sem divisão nacional, atravessou crises financeiras e internas e agora entrega o clube de volta à Série B
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A história recente do Santa Cruz ajuda a dimensionar o tamanho do trabalho de Bruno Rodrigues. O presidente assumiu um clube sem divisão nacional, mergulhado em dificuldades financeiras e com enorme desconfiança sobre o próprio futuro. Pouco tempo depois, entrega o Tricolor de volta à Série B.
O caminho esteve longe de ser tranquilo. Houve salários atrasados, limitações para contratar, perda de jogadores importantes, conflitos internos no departamento de futebol e uma longa negociação em torno da SAF. Em diferentes momentos, a temporada pareceu próxima de sair dos trilhos.
É justamente aí que aparece uma das principais virtudes de Bruno: a capacidade de administrar crises sem permitir que elas destruíssem o projeto esportivo.
Quando a relação entre Alex Brasil e Cristian de Souza chegou a um ponto crítico, o presidente interveio. Manteve Cristian, preservou o trabalho e tomou uma decisão que, olhando hoje, foi determinante para o acesso.
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Bruno também precisou conduzir uma das negociações mais importantes da história recente do clube. O avanço da SAF e a chegada da Matix abriram uma perspectiva financeira diferente para um Santa Cruz que passou boa parte da temporada convivendo com escassez de recursos.
Além disso, Bruno sempre demonstrou uma outra característica forte: a humildade e valorização da união no clube. Apesar de ocupar o mais alto cargo, procurou a todo momento destacar o coletivo e não a si mesmo.
“Sentimento de realização, mas quero dividir com todos que estiveram no Santa Cruz. Ninguém faz nada sozinho. Dia histórico, realmente”, disse após o acesso.
Bruno Rodrigues pegou um Santa Cruz sem divisão. Passou pela Série D, pela Série C e agora coloca o clube novamente na Série B.
Por isso, mesmo com uma história ainda em construção, já existe espaço para colocá-lo na discussão entre os presidentes mais importantes da história do Santa Cruz. Não apenas pelo acesso, mas pela resiliência e pela capacidade de manter o clube de pé justamente quando tudo ao redor parecia convidar ao contrário.