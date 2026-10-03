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Notas do Santa Cruz: veja as avaliações do Escrete de Ouro no empate com o Maringá

Ralph de Carvalho avaliou os jogadores do Tricolor no empate por 1 a 1 que confirmou o retorno do clube à Série B em 2027; confira a avaliação

Por Thiago Seabra Publicado em 03/10/2026 às 19:14 | Atualizado em 03/10/2026 às 21:17
Imagem do jogo entre Santa Cruz e Maringá, na Arena de Pernambuco
Imagem do jogo entre Santa Cruz e Maringá, na Arena de Pernambuco - JAILTON JR/JC IMAGEM

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Santa Cruz e Maringá empataram em 1 a 1 neste sábado (3), na Arena de Pernambuco, pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C. O resultado confirmou o acesso do Tricolor à Série B de 2027.

Após a partida, o comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, avaliou a atuação dos jogadores do Santa Cruz. O técnico Cristian de Souza recebeu a maior nota da equipe, com 8.

Notas do Santa Cruz contra o Maringá

  • Thiago Coelho — 7
  • Thiago Ennes — 5
  • Edson Miranda — 6
  • William Alves — 6
  • Matheus Vinícius — 6
  • Pedro Favela — 7
  • Silva — 6
  • Everaldo — 7
  • Arilson — 6
  • Ronald — 5
  • João Pedro — 5
  • Eron — 5
  • Matheus Cadorini — 6
  • Renato — 6
  • Técnico Cristian de Souza — 8

Maior nota foi para Cristian de Souza

O técnico Cristian de Souza recebeu a maior avaliação de Ralph de Carvalho, com nota 8. Entre os jogadores, Thiago Coelho, Pedro Favela e Everaldo foram os destaques, todos com nota 7.

Pedro Favela foi responsável pelo gol do Santa Cruz no empate com o Maringá. O meio-campista marcou aos cinco minutos do segundo tempo, após cruzamento de Everaldo.

Veja todas as notas do Santa Cruz

Thiago Coelho recebeu 7. Na defesa, Thiago Ennes foi avaliado com 5, enquanto Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius receberam 6 cada.

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No meio-campo, Pedro Favela e Everaldo foram avaliados com 7, enquanto Silva e Arilson receberam 6.

Entre os atacantes, Ronald, João Pedro e Eron ficaram com 5. Matheus Cadorini e Renato receberam 6.

Com o empate, o Santa Cruz chegou aos 11 pontos no Grupo B e garantiu matematicamente pelo menos a segunda colocação. O Tricolor, portanto, confirmou o acesso à Série B de 2027, mas ainda busca a liderança do grupo para garantir uma vaga na final da Série C.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.