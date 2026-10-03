Notas do Santa Cruz: veja as avaliações do Escrete de Ouro no empate com o Maringá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ralph de Carvalho avaliou os jogadores do Tricolor no empate por 1 a 1 que confirmou o retorno do clube à Série B em 2027; confira a avaliação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Santa Cruz e Maringá empataram em 1 a 1 neste sábado (3), na Arena de Pernambuco, pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C. O resultado confirmou o acesso do Tricolor à Série B de 2027.

Após a partida, o comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, avaliou a atuação dos jogadores do Santa Cruz. O técnico Cristian de Souza recebeu a maior nota da equipe, com 8.

Notas do Santa Cruz contra o Maringá

Thiago Coelho — 7

Thiago Ennes — 5

Edson Miranda — 6

William Alves — 6

Matheus Vinícius — 6

Pedro Favela — 7

Silva — 6

Everaldo — 7

Arilson — 6

Ronald — 5

João Pedro — 5

Eron — 5

Matheus Cadorini — 6

Renato — 6

Técnico Cristian de Souza — 8

Maior nota foi para Cristian de Souza

O técnico Cristian de Souza recebeu a maior avaliação de Ralph de Carvalho, com nota 8. Entre os jogadores, Thiago Coelho, Pedro Favela e Everaldo foram os destaques, todos com nota 7.

Pedro Favela foi responsável pelo gol do Santa Cruz no empate com o Maringá. O meio-campista marcou aos cinco minutos do segundo tempo, após cruzamento de Everaldo.

Veja todas as notas do Santa Cruz

Thiago Coelho recebeu 7. Na defesa, Thiago Ennes foi avaliado com 5, enquanto Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius receberam 6 cada.

No meio-campo, Pedro Favela e Everaldo foram avaliados com 7, enquanto Silva e Arilson receberam 6.

Entre os atacantes, Ronald, João Pedro e Eron ficaram com 5. Matheus Cadorini e Renato receberam 6.

Com o empate, o Santa Cruz chegou aos 11 pontos no Grupo B e garantiu matematicamente pelo menos a segunda colocação. O Tricolor, portanto, confirmou o acesso à Série B de 2027, mas ainda busca a liderança do grupo para garantir uma vaga na final da Série C.