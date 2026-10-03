Melhores momentos de Santa Cruz 1 x 1 Maringá: acompanhe os lances do acesso da Cobra Coral

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Maringá abriu o placar logo no início, com Adeílson; Santa reagiu no segundo tempo e chegou ao empate com Pedro Favela, que marcou de cabeça

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Santa Cruz e Maringá empataram em 1 a 1 neste sábado (3), na Arena de Pernambuco, pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C. O resultado garantiu o acesso do Tricolor à Série B de 2027.

O Maringá abriu o placar logo no início da partida, com Adeílson. O Santa Cruz reagiu no segundo tempo e chegou ao empate com Pedro Favela, que marcou de cabeça após cruzamento de Everaldo.

Confira no vídeo abaixo os melhores momentos de Santa Cruz 1 x 1 Maringá, com os principais lances da partida que confirmou o retorno da Cobra Coral à segunda divisão nacional.

Melhores momentos de Santa Cruz 1 x 1 Maringá

O Maringá precisou de apenas 17 segundos para abrir o placar na Arena de Pernambuco. Após erro na saída de bola do Santa Cruz, Adeílson aproveitou a oportunidade e acertou um chute no ângulo de Thiago Coelho.

O time paranaense continuou levando perigo durante a primeira etapa e teve oportunidades para ampliar. Thiago Coelho fez defesas importantes para manter o Santa Cruz vivo na partida.

No segundo tempo, o Santa Cruz conseguiu buscar o empate aos cinco minutos. Após cruzamento de Everaldo, Pedro Favela apareceu na área e desviou de cabeça para marcar o gol do acesso.

Depois do empate, as duas equipes ainda tiveram oportunidades para mudar o placar. Ronald Camarão desperdiçou uma chance para o Maringá, enquanto o Santa Cruz tentou buscar a virada com João Pedro, Willian Júnior e Matheus Cadorini.

O placar, porém, permaneceu em 1 a 1 até o apito final.

Empate garante Santa Cruz na Série B de 2027

O resultado foi suficiente para confirmar matematicamente o retorno do Santa Cruz à Série B. O Tricolor chegou aos 11 pontos e garantiu pelo menos a segunda colocação do Grupo B.

O Santa Cruz ainda não garantiu a vaga na final da Série C. A equipe permanece na liderança, com o Maringá em segundo lugar, e a definição do primeiro colocado ficará para a última rodada.

45.500 torcedores acompanham o acesso

A partida que marcou o acesso também teve um cenário histórico fora de campo. 45.500 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco, no maior público da Série C na temporada.

O número ainda igualou o recorde histórico de público da Arena de Pernambuco, registrado anteriormente nas finais do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, e da Série D de 2025, entre Santa Cruz e Barra-SC.