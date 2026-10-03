fechar
Santa Cruz |

Melhores momentos de Santa Cruz 1 x 1 Maringá: acompanhe os lances do acesso da Cobra Coral

Maringá abriu o placar logo no início, com Adeílson; Santa reagiu no segundo tempo e chegou ao empate com Pedro Favela, que marcou de cabeça

Por Thiago Seabra Publicado em 03/10/2026 às 19:49 | Atualizado em 03/10/2026 às 21:13
Imagem do jogo entre Santa Cruz e Maringá, na Arena de Pernambuco
Imagem do jogo entre Santa Cruz e Maringá, na Arena de Pernambuco - JAILTON JR/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Santa Cruz e Maringá empataram em 1 a 1 neste sábado (3), na Arena de Pernambuco, pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C. O resultado garantiu o acesso do Tricolor à Série B de 2027.

O Maringá abriu o placar logo no início da partida, com Adeílson. O Santa Cruz reagiu no segundo tempo e chegou ao empate com Pedro Favela, que marcou de cabeça após cruzamento de Everaldo.

Confira no vídeo abaixo os melhores momentos de Santa Cruz 1 x 1 Maringá, com os principais lances da partida que confirmou o retorno da Cobra Coral à segunda divisão nacional.

Melhores momentos de Santa Cruz 1 x 1 Maringá

O Maringá precisou de apenas 17 segundos para abrir o placar na Arena de Pernambuco. Após erro na saída de bola do Santa Cruz, Adeílson aproveitou a oportunidade e acertou um chute no ângulo de Thiago Coelho.

O time paranaense continuou levando perigo durante a primeira etapa e teve oportunidades para ampliar. Thiago Coelho fez defesas importantes para manter o Santa Cruz vivo na partida.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No segundo tempo, o Santa Cruz conseguiu buscar o empate aos cinco minutos. Após cruzamento de Everaldo, Pedro Favela apareceu na área e desviou de cabeça para marcar o gol do acesso.

Depois do empate, as duas equipes ainda tiveram oportunidades para mudar o placar. Ronald Camarão desperdiçou uma chance para o Maringá, enquanto o Santa Cruz tentou buscar a virada com João Pedro, Willian Júnior e Matheus Cadorini.

O placar, porém, permaneceu em 1 a 1 até o apito final.

Empate garante Santa Cruz na Série B de 2027

O resultado foi suficiente para confirmar matematicamente o retorno do Santa Cruz à Série B. O Tricolor chegou aos 11 pontos e garantiu pelo menos a segunda colocação do Grupo B.

O Santa Cruz ainda não garantiu a vaga na final da Série C. A equipe permanece na liderança, com o Maringá em segundo lugar, e a definição do primeiro colocado ficará para a última rodada.

45.500 torcedores acompanham o acesso

A partida que marcou o acesso também teve um cenário histórico fora de campo. 45.500 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco, no maior público da Série C na temporada.

O número ainda igualou o recorde histórico de público da Arena de Pernambuco, registrado anteriormente nas finais do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, e da Série D de 2025, entre Santa Cruz e Barra-SC.

Leia também

Transmissão Santa Cruz x Maringá ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo do quadrangular da Série C
Série C

Transmissão Santa Cruz x Maringá ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo do quadrangular da Série C
Santa Cruz bate recorde de renda e iguala maior público da história da Arena de Pernambuco
RECORDE

Santa Cruz bate recorde de renda e iguala maior público da história da Arena de Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.