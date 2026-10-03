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Santa Cruz |

Cristian de Souza comemora acesso do Santa Cruz à Série B: "essa massa feliz é muito gratificante"

Técnico assumiu o Tricolor na 15ª colocação da Série C e comandou a campanha que garantiu o acesso com uma rodada de antecedência

Por Thiago Seabra Publicado em 03/10/2026 às 20:17 | Atualizado em 03/10/2026 às 21:11
Imagem do jogo entre Santa Cruz e Maringá, na Arena de Pernambuco
Imagem do jogo entre Santa Cruz e Maringá, na Arena de Pernambuco - JAILTON JR/JC IMAGEM

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O técnico Cristian de Souza conquistou neste sábado (3) o primeiro acesso de sua carreira. O treinador comandou o Santa Cruz no empate por 1 a 1 com o Maringá, na Arena de Pernambuco, resultado que garantiu o retorno do Tricolor à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.

Após a partida, Cristian celebrou a conquista e destacou a importância da torcida do Santa Cruz na campanha. Diante de 45.500 torcedores, o treinador também lembrou que o clube ainda precisa se organizar para os próximos desafios.


Cristian de Souza comemora primeiro acesso da carreira

O acesso conquistado com o Santa Cruz representa a primeira promoção de Cristian de Souza em sua carreira como treinador. O técnico destacou que tinha como objetivo alcançar uma conquista nacional e afirmou que ficou satisfeito por ter conseguido realizar esse feito justamente no Tricolor.

Meu primeiro acesso. Tinha isso comigo que precisava alcançar primeira conquista a nível nacional. Deus quis que fosse aqui, com essa torcida, com esse clube, que tem que se manter e se organizar”, afirmou Cristian.

O treinador chegou ao Santa Cruz durante a Série C, quando a equipe atravessava um momento complicado na competição. Após cinco rodadas, o Tricolor tinha apenas quatro pontos e ocupava a 15ª colocação, próximo da zona de rebaixamento.

Sob o comando de Cristian, o Santa Cruz reagiu na competição, avançou ao Quadrangular Final e garantiu o acesso à Série B com uma rodada de antecedência.

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“Essa massa feliz é muito gratificante”, diz Cristian

Na entrevista após a partida, ainda dentro de campo, Cristian também destacou a festa dos torcedores na Arena de Pernambuco.

Essa massa feliz é muito gratificante. Torcida do Santa Cruz merece estar na parte de cima do futebol brasileiro”, disse o treinador.

Série B ainda não é lugar do Santa Cruz. Mas isso é assunto mais pra frente”, afirmou.

Cristian destaca reação do Santa Cruz contra o Maringá

O acesso foi confirmado depois de um empate por 1 a 1 com o Maringá. O time paranaense abriu o placar logo no início da partida, mas o Santa Cruz conseguiu reagir e chegou ao empate no segundo tempo, com Pedro Favela.

Cristian reconheceu as dificuldades encontradas pela equipe durante a partida e destacou a capacidade de reação após sofrer o gol.

Jogo difícil, tomar gol com dez segundos, erro infantil. Mas segundo tempo conseguimos nos organizar, voltamos ao jogo, empatamos, fazer o necessário para realizar o objetivo”, explicou.

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Com o empate, o Santa Cruz chegou aos 11 pontos e garantiu matematicamente pelo menos a segunda colocação do Grupo B. O resultado confirmou o acesso à Série B de 2027.

O Tricolor, porém, ainda não garantiu a classificação para a final da Série C. A equipe permanece na liderança, com o Maringá em segundo, e a definição do primeiro colocado será feita na última rodada.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.