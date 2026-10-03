Cristian de Souza comemora acesso do Santa Cruz à Série B: "essa massa feliz é muito gratificante"
Técnico assumiu o Tricolor na 15ª colocação da Série C e comandou a campanha que garantiu o acesso com uma rodada de antecedência
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O técnico Cristian de Souza conquistou neste sábado (3) o primeiro acesso de sua carreira. O treinador comandou o Santa Cruz no empate por 1 a 1 com o Maringá, na Arena de Pernambuco, resultado que garantiu o retorno do Tricolor à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027.
Após a partida, Cristian celebrou a conquista e destacou a importância da torcida do Santa Cruz na campanha. Diante de 45.500 torcedores, o treinador também lembrou que o clube ainda precisa se organizar para os próximos desafios.
Cristian de Souza comemora primeiro acesso da carreira
O acesso conquistado com o Santa Cruz representa a primeira promoção de Cristian de Souza em sua carreira como treinador. O técnico destacou que tinha como objetivo alcançar uma conquista nacional e afirmou que ficou satisfeito por ter conseguido realizar esse feito justamente no Tricolor.
“Meu primeiro acesso. Tinha isso comigo que precisava alcançar primeira conquista a nível nacional. Deus quis que fosse aqui, com essa torcida, com esse clube, que tem que se manter e se organizar”, afirmou Cristian.
O treinador chegou ao Santa Cruz durante a Série C, quando a equipe atravessava um momento complicado na competição. Após cinco rodadas, o Tricolor tinha apenas quatro pontos e ocupava a 15ª colocação, próximo da zona de rebaixamento.
Sob o comando de Cristian, o Santa Cruz reagiu na competição, avançou ao Quadrangular Final e garantiu o acesso à Série B com uma rodada de antecedência.
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“Essa massa feliz é muito gratificante”, diz Cristian
Na entrevista após a partida, ainda dentro de campo, Cristian também destacou a festa dos torcedores na Arena de Pernambuco.
“Essa massa feliz é muito gratificante. Torcida do Santa Cruz merece estar na parte de cima do futebol brasileiro”, disse o treinador.
“Série B ainda não é lugar do Santa Cruz. Mas isso é assunto mais pra frente”, afirmou.
Cristian destaca reação do Santa Cruz contra o Maringá
O acesso foi confirmado depois de um empate por 1 a 1 com o Maringá. O time paranaense abriu o placar logo no início da partida, mas o Santa Cruz conseguiu reagir e chegou ao empate no segundo tempo, com Pedro Favela.
Cristian reconheceu as dificuldades encontradas pela equipe durante a partida e destacou a capacidade de reação após sofrer o gol.
“Jogo difícil, tomar gol com dez segundos, erro infantil. Mas segundo tempo conseguimos nos organizar, voltamos ao jogo, empatamos, fazer o necessário para realizar o objetivo”, explicou.
Santa Cruz garante acesso, mas ainda busca vaga na final
Com o empate, o Santa Cruz chegou aos 11 pontos e garantiu matematicamente pelo menos a segunda colocação do Grupo B. O resultado confirmou o acesso à Série B de 2027.
O Tricolor, porém, ainda não garantiu a classificação para a final da Série C. A equipe permanece na liderança, com o Maringá em segundo, e a definição do primeiro colocado será feita na última rodada.