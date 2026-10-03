Como a consistência de Cristian de Souza guiou o Santa Cruz de volta à Série B
Com aproveitamento superior a 63% em 19 partidas, técnico liderou a Cobra Coral de volta à Segunda Divisão após temporada de forte consistência
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O acesso do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro, sacramentado na penúltima rodada do Quadrangular Final diante do Maringá, na Arena de Pernambuco, tem um rosto e uma liderança bem definidos: o técnico Cristian de Souza. Com uma campanha marcada pela solidez defensiva, consistência tática e forte identidade competitiva, o comandante tricolor conduziu o clube de volta à Segunda Divisão sob os olhares de uma multidão apaixonada de mais de 45 mil torcedores, coroando um trabalho que exigiu superação e resiliência ao longo da temporada.
A trajetória até a festa histórica na Arena de Pernambuco foi construída jogo a jogo, alicerçada em números altamente expressivos. Ao longo de sua passagem pelo comando coral, Cristian de Souza acumulou 19 partidas de pura entrega, somando 10 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas, o que representa um impressionante aproveitamento superior a 63%.
“Ver essa massa feliz é muito gratificante. A torcida do Santa Cruz merece estar na parte de cima do futebol brasileiro. A Série B ainda não é o lugar do Santa Cruz, mas isso é assunto mais para frente. Foi um jogo difícil. Tomamos um gol com dez segundos, em um erro infantil. No segundo tempo, conseguimos nos organizar, voltamos ao jogo, empatamos e fizemos o necessário para alcançar o objetivo", disse Cristian após o acesso.
A consistência da equipe tricolor começou a se desenhar tanto dentro quanto fora de casa. O início da caminhada sob a batuta de Cristian já dava o tom da competitividade tricolor, com triunfos marcantes como o 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, o 3 a 1 sobre o Paysandu fora de casa, além de vitórias firmes, a exemplo dos 2 a 0 sobre o Volta Redonda e o Caxias.
Em campo, o Santa Cruz se destacou pelo forte poder de marcação e a melhor defesa da primeira fase junto com a Ferroviária, tendo sofrido apenas 15 gols. Além disso, Cristian de Souza foi o responsável por recuperar nomes que estavam em baixo, como o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Matheus Vinícius e os atacantes Eron e Renato.
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Apesar de percalços normais em uma competição tão desgastante e equilibrada quanto a Série C, com reveses pontuais contra equipes como Ypiranga, Figueirense e Maranhão, a comissão técnica soube blindar o grupo e corrigir a rota rapidamente.
O ápice da consistência veio na reta final do torneio, com uma sequência impressionante de solidez defensiva e eficiência ofensiva, destacando-se os triunfos por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, a vitória estratégica fora de casa por 1 a 0 sobre o próprio Maringá e o placar mínimo de 1 a 0 diante do Floresta, além do empate com o Floresta.
Vale lembrar ainda que o Santa Cruz quase ficou de fora da classificação na primeira fase. O clube tricolor ficou na 8ª posição, após empatar com o Anápolis, e ficar com a última vaga do G-8, ganhando no saldo de gols do Ypiranga-RS.
Com a consagração na penúltima rodada do quadrangular, o trabalho de Cristian de Souza entra em definitivo para a história recente do clube. A simbiose perfeita entre o time coral, a diretoria, a massa tricolor, que pintou a Arena de Pernambuco com mais de 45 mil vozes, transformou o projeto em realidade e devolveu o Santa Cruz ao protagonismo nacional.