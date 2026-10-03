fechar
Santa Cruz | Notícia

Como a consistência de Cristian de Souza guiou o Santa Cruz de volta à Série B

Com aproveitamento superior a 63% em 19 partidas, técnico liderou a Cobra Coral de volta à Segunda Divisão após temporada de forte consistência

Por Davi Saboya Publicado em 03/10/2026 às 20:26 | Atualizado em 03/10/2026 às 20:58
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O acesso do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro, sacramentado na penúltima rodada do Quadrangular Final diante do Maringá, na Arena de Pernambuco, tem um rosto e uma liderança bem definidos: o técnico Cristian de Souza. Com uma campanha marcada pela solidez defensiva, consistência tática e forte identidade competitiva, o comandante tricolor conduziu o clube de volta à Segunda Divisão sob os olhares de uma multidão apaixonada de mais de 45 mil torcedores, coroando um trabalho que exigiu superação e resiliência ao longo da temporada.

A trajetória até a festa histórica na Arena de Pernambuco foi construída jogo a jogo, alicerçada em números altamente expressivos. Ao longo de sua passagem pelo comando coral, Cristian de Souza acumulou 19 partidas de pura entrega, somando 10 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas, o que representa um impressionante aproveitamento superior a 63%.

“Ver essa massa feliz é muito gratificante. A torcida do Santa Cruz merece estar na parte de cima do futebol brasileiro. A Série B ainda não é o lugar do Santa Cruz, mas isso é assunto mais para frente. Foi um jogo difícil. Tomamos um gol com dez segundos, em um erro infantil. No segundo tempo, conseguimos nos organizar, voltamos ao jogo, empatamos e fizemos o necessário para alcançar o objetivo", disse Cristian após o acesso.

A consistência da equipe tricolor começou a se desenhar tanto dentro quanto fora de casa. O início da caminhada sob a batuta de Cristian já dava o tom da competitividade tricolor, com triunfos marcantes como o 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, o 3 a 1 sobre o Paysandu fora de casa, além de vitórias firmes, a exemplo dos 2 a 0 sobre o Volta Redonda e o Caxias.

Em campo, o Santa Cruz se destacou pelo forte poder de marcação e a melhor defesa da primeira fase junto com a Ferroviária, tendo sofrido apenas 15 gols. Além disso, Cristian de Souza foi o responsável por recuperar nomes que estavam em baixo, como o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Matheus Vinícius e os atacantes Eron e Renato.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Apesar de percalços normais em uma competição tão desgastante e equilibrada quanto a Série C, com reveses pontuais contra equipes como Ypiranga, Figueirense e Maranhão, a comissão técnica soube blindar o grupo e corrigir a rota rapidamente.

O ápice da consistência veio na reta final do torneio, com uma sequência impressionante de solidez defensiva e eficiência ofensiva, destacando-se os triunfos por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, a vitória estratégica fora de casa por 1 a 0 sobre o próprio Maringá e o placar mínimo de 1 a 0 diante do Floresta, além do empate com o Floresta.

Vale lembrar ainda que o Santa Cruz quase ficou de fora da classificação na primeira fase. O clube tricolor ficou na 8ª posição, após empatar com o Anápolis, e ficar com a última vaga do G-8, ganhando no saldo de gols do Ypiranga-RS.

Com a consagração na penúltima rodada do quadrangular, o trabalho de Cristian de Souza entra em definitivo para a história recente do clube. A simbiose perfeita entre o time coral, a diretoria, a massa tricolor, que pintou a Arena de Pernambuco com mais de 45 mil vozes, transformou o projeto em realidade e devolveu o Santa Cruz ao protagonismo nacional.

Leia também

Transmissão Santa Cruz x Maringá ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo do quadrangular da Série C
Série C

Transmissão Santa Cruz x Maringá ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo do quadrangular da Série C
Santa Cruz bate recorde de renda e iguala maior público da história da Arena de Pernambuco
RECORDE

Santa Cruz bate recorde de renda e iguala maior público da história da Arena de Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya