Bruno Rodrigues celebra acesso do Santa Cruz à Série B: "Nunca mais olhar para trás"

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Presidente assumiu o Tricolor em meio a uma grave crise financeira e conduziu o clube de volta às divisões nacionais até o acesso à Série B

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O presidente Bruno Rodrigues celebrou o acesso do Santa Cruz à Série B de 2027 após o empate por 1 a 1 com o Maringá, neste sábado (3), na Arena de Pernambuco. A conquista representa mais um capítulo do processo de reconstrução do clube iniciado durante sua gestão.

Após a partida, o dirigente destacou o sentimento de realização e dividiu a conquista com todos que participaram do processo de retomada do Santa Cruz. O confronto reuniu 45.500 torcedores na Arena de Pernambuco e confirmou o retorno do Tricolor à segunda divisão nacional.





“Muito feliz e muito realizado”, diz Bruno Rodrigues

Na entrevista após o acesso, ainda dentro de campo, Bruno Rodrigues resumiu o sentimento diante da conquista e afirmou que o momento representa uma realização pessoal.

“Nunca mais olhar para trás. Muito feliz e muito realizado. Obrigado mesmo”, afirmou o presidente.

O dirigente também fez questão de destacar que o acesso não é resultado de um trabalho individual, mas de um esforço coletivo envolvendo diferentes pessoas que passaram pelo clube durante o processo de reconstrução.

“Sentimento de realização, mas quero dividir com todos que estiveram no Santa Cruz. Ninguém faz nada sozinho. Dia histórico, realmente”, declarou.

Bruno Rodrigues assumiu Santa Cruz em cenário de crise

Bruno Rodrigues assumiu a presidência do Santa Cruz no fim de 2023, em um dos períodos mais delicados da história recente do clube. O Tricolor estava sem divisão nacional e, consequentemente, sem calendário brasileiro para a temporada de 2024.

Além da ausência de competições nacionais, o clube atravessava uma grave crise financeira. Naquele período, o passivo total do Santa Cruz era estimado entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões.

O primeiro passo da gestão foi a disputa do Campeonato Pernambucano de 2024. O Santa Cruz terminou a competição na quarta colocação e garantiu uma vaga na Série D de 2025.

Da Série D ao acesso à Série B

Em 2025, o Santa Cruz voltou a disputar uma competição nacional e conseguiu o acesso à Série C.

A campanha também levou o Tricolor à decisão da Série D, mas a equipe terminou como vice-campeã após perder a final para o Barra-SC por 2 a 1 no placar agregado.

Em 2026, o Santa Cruz disputou a Série C e avançou ao Quadrangular Final. Na fase decisiva, a equipe manteve uma campanha de destaque e confirmou o acesso à Série B com uma rodada de antecedência.

Santa Cruz disputou campanha sem o Arruda

Outro desafio enfrentado pelo clube durante esse processo foi a ausência do Arruda como palco dos jogos do Santa Cruz com presença de público.

Durante a campanha que culminou no acesso à Série B, o Tricolor mandou seus jogos com torcida na Arena de Pernambuco. O último jogo oficial do Santa Cruz com público no Arruda aconteceu em 13 de julho de 2025, no empate por 1 a 1 contra o Santa Cruz-RN, pela Série D.

A Arena acabou se tornando o principal palco da campanha de acesso. No jogo que confirmou a promoção à Série B, 45.500 torcedores estiveram presentes no estádio, em São Lourenço da Mata. O número representou o maior público da Série C em 2026 e igualou o recorde histórico da Arena de Pernambuco.

Acesso confirmado, mas busca pela final continua

Apesar de garantir o retorno à Série B, o Santa Cruz ainda não confirmou presença na final da Série C.

O Tricolor segue na liderança do Grupo B, com 11 pontos, mas o Maringá chegou aos oito e ainda pode alcançar a equipe na última rodada.

A última rodada, portanto, definirá o primeiro colocado do grupo e quem avançará à decisão pelo título da Série C.

Para Bruno Rodrigues, porém, o principal objetivo da campanha já foi alcançado: o Santa Cruz está novamente na Série B do Campeonato Brasileiro.