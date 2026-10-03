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Alex Brasil exalta grupo após acesso do Santa Cruz à Série B e lembra Peninha: "faz parte disso aqui"

Executivo de futebol destacou funcionários, jogadores e torcida na conquista e fez homenagem ao histórico massagista do clube, falecido em maio

Por Thiago Seabra Publicado em 03/10/2026 às 21:07
Alex Brasil, executivo de futebol do Santa Cruz
Alex Brasil, executivo de futebol do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

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O acesso do Santa Cruz à Série B de 2027 foi marcado por emoção dentro do vestiário da Arena de Pernambuco. Após o empate em 1 a 1 com o Maringá, neste sábado (3), o executivo de futebol Alex Brasil fez um discurso para os jogadores e destacou a participação de funcionários, atletas e torcedores na conquista.

Contratado em fevereiro de 2026 para liderar a reestruturação e o planejamento do departamento de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil participou da montagem do elenco e da condução do projeto que terminou com o retorno do clube à segunda divisão nacional.


Alex Brasil divide mérito do acesso com funcionários e torcida

Durante o discurso no vestiário, Alex Brasil afirmou que os responsáveis pela conquista não são apenas os jogadores e profissionais diretamente envolvidos no futebol, mas também os funcionários que construíram a trajetória do clube ao longo dos anos.

Os verdadeiros responsáveis por esse acesso são todos esses caras que estão há muitos anos aqui no clube, principalmente junto com os jogadores e com a sua torcida”, afirmou.

O executivo também fez questão de prestar uma homenagem a Peninha, funcionário histórico do Santa Cruz que morreu durante a temporada de 2026. O massagista trabalhou por mais de 40 anos no clube e foi lembrado por Alex Brasil no momento da comemoração.

Eu quero também um agradecimento especial para uma pessoa que nos deixou aqui, Peninha, que faz parte disso aqui. Peninha é um cara fundamental também”, declarou.

Alex Brasil destaca união do grupo do Santa Cruz

Na sequência do discurso, o executivo de futebol ressaltou a união entre os profissionais que fazem parte do Santa Cruz e destacou o trabalho realizado ao longo da temporada.

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Eu acho que aqui mostra a verdadeira união desse grupo, o quanto esse grupo trabalha, e todos estão de parabéns”, disse Alex Brasil.

Agora, são caras de muitos anos aqui, todos vocês que estão no clube, que fazem esse clube dessa maneira tão bonita, que é junto com essa torcida”, afirmou.

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“Desde a minha chegada, eu disse o que ia acontecer”

Alex Brasil também lembrou sua chegada ao Santa Cruz e uma entrevista concedida no início de seu trabalho no clube. O executivo afirmou que o objetivo traçado naquele momento acabou sendo alcançado.

Só quero parabenizar e dizer que o Santa Cruz, desde a minha chegada, no dia 2 de março, eu dei uma entrevista e disse o que ia acontecer, e tem acontecido”, afirmou.

Só tenho que agradecer a Deus e parabenizar o trabalho de todos vocês, gente. Muito obrigado. É a festa de vocês”, concluiu.

Alex Brasil participou da campanha do acesso

Alex Brasil foi contratado pelo Santa Cruz em fevereiro de 2026 para substituir Harlei Menezes e assumir a condução do planejamento estratégico do departamento de futebol.

Entre as atribuições do executivo estavam a montagem do elenco e a condução das negociações para a temporada. Ao longo do ano, Alex Brasil participou do projeto que levou o Santa Cruz ao Quadrangular Final da Série C e, posteriormente, ao acesso à Série B.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.