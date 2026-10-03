A resiliência e a blindagem que moldaram o acesso do Santa Cruz à Série B

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Entre crises financeiras e alívio de R$ 6 milhões, a Cobra Coral provou sua resiliência sob o comando de Cristian de Souza para garantir o acesso

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O retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro, sacramentado na penúltima rodada do Quadrangular Final diante do Maringá na Arena de Pernambuco, sob os olhares de mais de 45 mil torcedores, transcende a festa dentro das quatro linhas. O acesso histórico da Cobra Coral não foi construído apenas com tática e gols. Também foi moldado na base da resiliência, exigindo do clube uma força descomunal para superar um verdadeiro labirinto de crises institucionais, financeiras e internas.

Ao longo da temporada, o caminho tricolor foi pavimentado por obstáculos que fariam qualquer estrutura desabar. A grave crise financeira crônica refletia-se diretamente no dia a dia do clube, marcado por salários atrasados e por imensas dificuldades para ir ao mercado e realizar contratações de peso. A margem de erro era mínima, e a montagem do elenco esbarrava constantemente na escassez de recursos.

Para piorar o cenário, o departamento de futebol sofreu perdas técnicas pesadas no decorrer da caminhada, desfalcando o grupo com as saídas de jogadores até então titulares, a exemplo dos atacantes Quirino e Vitinho.

As turbulências, contudo, não se restringiram ao gramado ou ao caixa. Nos bastidores, a pressão extrema da temporada gerou um atrito na cúpula do futebol.

A relação entre o executivo Alex Brasil e o técnico Cristian de Souza azedou durante a temporada, culminando quase na demissão do treinador por parte do dirigente remunerado. Coube ao presidente Bruno Rodrigues intervir diretamente, contornando o atrito, revertendo a decisão e garantindo a continuidade do projeto.

Apesar de todo o tumulto que rondava o Arruda, o grande diferencial da campanha esteve na postura do comandante e do grupo. Com a ajuda do presidente Bruno e da diretoria, o técnico Cristian de Souza conseguiu blindar com maestria os jogadores contra os problemas externos.

"Sentimento de realização, mas quero dividir com todos que estiveram comigo no Santa Cruz. Ninguém faz nada sozinho. Dia histórico realmente", disse o presidente Bruno Rodrigues após o acesso.



Isolando o vestiário de qualquer ruído político, instabilidade financeira ou cobrança extracampo, o elenco manteve o foco cirúrgico estritamente no objetivo esportivo, blindagem essa que sustentou o rendimento da equipe nos momentos mais críticos.

Outro capítulo arrastado que gerou apreensão foi o impasse em torno da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A indefinição financeira só encontrou uma luz definitiva nas últimas semanas, com a concretização da venda das ações da Cobra Coral Participações S/A para a Matix, empresa comandada por Danilo Caixeiro e Thairo Arruda, gestora que conta ainda com o aporte do investidor norte-americano Sheel Tyle.

O desfecho burocrático trouxe o oxigênio que faltava: na última sexta-feira, o grupo adiantou R$ 6 milhões, montante crucial que permitiu ao Santa Cruz quitar todos os débitos pendentes com o time profissional e os funcionários, coroando a reta decisiva com tranquilidade financeira.

É justamente sob esse prisma de superação e foco absoluto que os números de Cristian de Souza ganham contornos ainda mais heroicos. Em 19 partidas à frente da equipe, o comandante obteve 10 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas, ostentando um aproveitamento superior a 63%. Assim, colocou o Tricolor no G-8 e somou uma campanha irretocável no Quadrangular Final com três vitórias e um empate logo de casa.