STJD concede efeito suspensivo, e Matheus Cadorini pode voltar ao Santa Cruz contra o Maringá

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Atacante teve punição parcialmente suspensa nesta quinta-feira e poderá ser utilizado pelo Tricolor até o julgamento definitivo do recurso

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O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu, na última quinta-feira (1º), efeito suspensivo parcial ao recurso apresentado pelo Santa Cruz em favor de Matheus Cadorini. Com a decisão, o atacante fica à disposição do Tricolor enquanto o recurso não é julgado definitivamente pelo Pleno do tribunal.

Cadorini havia sido punido com quatro partidas de suspensão por uma expulsão quando defendia a Portuguesa na Série D do Campeonato Brasileiro. O recurso apresentado pelo Santa Cruz busca a redução da pena para apenas um jogo.

STJD suspende cumprimento da terceira e quarta partidas

De acordo com a decisão divulgada pelo Santa Cruz, o efeito suspensivo interrompe o cumprimento da terceira e da quarta partidas da punição até que o Pleno do STJD faça o julgamento definitivo do recurso.

O pedido para reduzir a pena de quatro para uma partida ainda será analisado pelo tribunal. Até lá, Cadorini poderá ser relacionado pelo Santa Cruz.

O Santa Cruz enfrenta o Maringá neste sábado (03), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. O confronto pode confirmar o retorno da Cobra Coral à Série B.

Entenda a expulsão de Matheus Cadorini

A expulsão que originou a punição aconteceu no jogo de ida das oitavas de final da Série D, quando a Portuguesa perdeu por 2 a 0 para o Uberlândia.

Cadorini foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo após atingir Rayan, do Uberlândia, com uma cabeçada. O árbitro Júlio César Pfleger foi chamado pelo VAR, revisou o lance no monitor e mostrou o cartão vermelho para o atacante.

O jogador foi enquadrado no Artigo 254-A, §1º, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agressão física durante uma partida. O dispositivo prevê suspensão de quatro a 12 partidas para a conduta descrita.

A pena de quatro jogos, portanto, correspondeu à punição mínima prevista no artigo. A decisão foi definida por maioria de votos.

Cadorini está emprestado ao Santa Cruz

Apesar de atualmente defender o Santa Cruz, Matheus Cadorini ainda possui vínculo com a Portuguesa. O atacante foi emprestado ao clube pernambucano para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Durante o quadrangular da competição, Cadorini participou dos três primeiros jogos do Santa Cruz, justamente nas três vitórias conquistadas pelo Tricolor na fase decisiva.

No quarto compromisso do Santa Cruz no quadrangular, o atacante não foi relacionado. Agora, com o efeito suspensivo parcial concedido pelo STJD, Cadorini volta a ficar à disposição da comissão técnica para os próximos jogos.