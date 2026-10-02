Santa Cruz x Maringá ao vivo (03/10): onde assistir, horário e escalações

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Líder do Grupo B, a Cobra Coral pode conquistar o acesso à Segunda Divisão até mesmo com uma derrota, dependendo de uma combinação de resultados

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Com 45.500 ingressos vendidos de forma antecipada, o Santa Cruz enfrenta o Maringá, neste sábado (3), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro e a Cobra Coral pode garantir o acesso até mesmo com uma derrota.

O Santa Cruz lidera o Grupo B com dez pontos, três a mais que o Maringá, segundo colocado com sete. Para garantir o acesso matemático à Série B ainda neste sábado, o Tricolor precisa apenas de uma vitória ou de um empate diante de sua torcida.

Caso venha a ser derrotado, a vaga ainda poderá ser confirmada no mesmo dia, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB na outra partida da chave, disputada no mesmo horário.

A última participação do Santa Cruz na Série B acontece na temporada 2017. Nesse ano, foi rebaixado e bateu novamente na Série D, competição que ficou com o vice-campeonato no ano passado.

Recorde de Público

Tendo em vista os ingressos esgotados, o duelo deste sábado igualará o recorde histórico de público da Arena de Pernambuco, marca que até então pertencia à final do Campeonato Pernambucano de 2024, no clássico entre Sport e Náutico, com torcida única dos rubro-negros.

No compromisso anterior como mandante, no dia 20 de setembro, o Tricolor recebeu 44.951 torcedores na vitória por 1x0 sobre o Floresta, estabelecendo o recorde de renda do clube na temporada, com R$ 1.870.902,44 arrecadados.

Com essa marca, o Santa Cruz ultrapassou a barreira de 200 mil pessoas acumuladas jogando em casa na Série C, somando 210.119 torcedores em 11 partidas, o que representa uma média expressiva de 19.102 pessoas por jogo.

Cobra Coral

O técnico Cristian de Souza terá novidades importantes para a partida. Recuperados de problemas musculares na coxa, o atacante Ronald e o zagueiro Eurico participaram normalmente dos treinamentos e estão liberados para reforçar o time.

Ronald desfalcou a equipe desde a estreia da fase decisiva frente ao Botafogo-PB. Já Eurico esteve de fora nas duas partidas mais recentes contra o Floresta.

Além das recuperações físicas, a diretoria tricolor obteve sucesso na reversão da suspensão do atacante Matheus Cadorini, ampliando o leque de opções para o setor de frente.

"Nós temos uma falsa impressão no futebol brasileiro que é necessário atacar sempre. Só que os treinadores sempre buscam um equilíbrio. E foi isso que falei desde que cheguei. É a verdade do futebol. As equipes que estão conquistando os títulos, os objetivos, são as equipes que contam com as melhores defesas. A palavra-chave é equilíbrio", afirmou o técnico coral Cristian de Souza.

"Encontrei no Santa Cruz um grupo muito maduro, cada um com um caráter fantástico. O objetivo, o resultado é o que conta para a gente que vive do futebol. Todos os jogadores estão focados. Claro que a pauta financeira sempre esteve presente, mas conseguimos blindar, deixar esse assunto entre a gente. O clube vive uma guinada de gestão e espero que siga neste ritmo", completou o treinador.

Adversário

O Maringá pode sacramentar o acesso antecipado também no jogo deste sábado. Para faturar a classificação, tem que vencer o Santa Cruz e torcer para um tropeço do Floresta diante do Botafogo-PB. Em caso de empate, a vaga dependerá de uma derrota do Floresta.

Em campo, o time paranaense terá dois reforços: recuperado de lesão, o atacante Giovane Gomez está novamente à disposição, assim como Raí Natalino, que retorna ao grupo.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para a decisão do Santa Cruz pela Série C. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal SportyNet (Youtube).

Ficha do jogo - Santa Cruz x Maringá

Santa Cruz

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; Renato, João Pedro e Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Maringá

Guilherme Neto; Jhow, Ronald, Lomar e Thiago Rosa; Bonifácio, Adeílson e Paulinho; Negueba, Camarão e Caíque Cálito Técnico: Ivan Campanari.