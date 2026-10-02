Santa Cruz recebe R$ 6 milhões da SAF e chega ao jogo do acesso com salários em dia

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O time coral enfrenta o Maringá, neste sábado (3), na Arena de Pernambuco, e pode garantir o acesso à Série B até mesmo com uma derrota

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O Santa Cruz vive um momento de forte virada institucional e tranquilidade financeira antes do compromisso mais importante da temporada. A Justiça autorizou e o clube recebeu o adiantamento de R$ 6 milhões referente à nova operação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (2).

Com o recurso já nos cofres corais, a diretoria assegura que a equipe entrará em campo para o decisivo confronto, deste sábado (3), com todos os pagamentos e salários rigorosamente em dia com o elenco profissional e os funcionários.

A partida diante do Maringá será disputada às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em duelo válido pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em campo, o Tricolor tem a chance de sacramentar o tão sonhado retorno à Segunda Divisão, podendo garantir a vaga de forma antecipada, com possibilidade de confirmação matemática mesmo em caso de tropeço, dependendo da combinação de resultados da chave.

A injeção de capital faz parte de um aporte total de R$ 11 milhões estruturado pelo grupo de investidores. Do montante liberado nesta etapa, os R$ 6 milhões foram direcionados com o objetivo específico de quitar os salários atrasados de todos os profisisonais do Santa Cruz.

O restante do acordo prevê outros R$ 5 milhões destinados de forma exclusiva para a reforma imediata do Estádio do Arruda, que passou toda a temporada sem condições de receber a torcida.

SAF do Santa Cruz

O avanço na liberação judicial corrobora os recentes desdobramentos da Assembleia Geral Extraordinária da Cobra Coral Participações S/A, realizada na última semana, na qual os investidores assinaram formalmente a transferência das ações para a Matix, empresa comandada por Danilo Caixeiro e Thairo Arruda.

Com a consolidação da SAF, a nova cúpula do futebol tricolor já está estruturada: Thairo Arruda, ex-CEO do Botafogo, assume de forma exclusiva como CEO da sociedade, enquanto Danilo Caixeiro passa a liderar o Conselho de Administração.

O projeto também conta com o reforço do investidor norte-americano Sheel Tyle, figura ligada ao Portland Trail Blazers, da NBA, consolidando a nova fase de profissionalização do clube.