fechar
Santa Cruz |

Evandro Carvalho revela dívida milionária do Santa Cruz com a FPF e acordo para pagamento

Presidente da Federação detalhou os débitos do Santa Cruz, revelou desconto de 70% e explicou como será o pagamento do valor restante

Por Lucas Valle Publicado em 02/10/2026 às 11:18
Evandro Carvalho, presidente da FPF
Evandro Carvalho, presidente da FPF - Reprodução/Escrete Clube

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, detalhou como funcionam os adiantamentos de receitas realizados pela entidade aos clubes do estado e revelou valores envolvendo o Santa Cruz. O dirigente concedeu entrevista ao Escrete Clube, da Rádio Jornal, na última quinta-feira (1º).

Entre no canal do WhatsApp do Santa Cruz!

Segundo Evandro, a existência de débitos referentes a antecipações de receitas é uma situação comum entre os filiados. O presidente da FPF afirmou que apenas um ou dois clubes não possuem atualmente esse tipo de passivo com a entidade.

"Eu faço adiantamento de receita. Seria mais fácil dizer quantos clubes não possuem passivo em face de adiantamento de receita. Eu diria que um ou dois que se encontram nessa posição, o restante tem. E, na verdade, nunca quita, a gente sabe, apenas negocia", explicou.

De acordo com o dirigente, a FPF trata esses valores como uma espécie de "conta corrente" com os clubes. Quando uma equipe não consegue quitar o montante, a Federação negocia parte do pagamento e pode estender o restante da dívida.

"Por exemplo, eu termino o ano, então o clube tem lá R$ 4 milhões. Aí eu digo: 'Fica, paga aqui 1%, R$ 40 mil'. Ele paga R$ 40 mil, a gente faz uma novação e aí projeta por mais quatro anos. É uma conta corrente que nós temos", afirmou.

Quanto o Santa Cruz deve à FPF?

Ao abordar especificamente a situação do Santa Cruz, Evandro Carvalho revelou que o clube declarou, em sua recuperação judicial, uma dívida de R$ 7,7 milhões referente aos adiantamentos recebidos da Federação. Segundo ele, esse é o valor histórico e chegaria a aproximadamente R$ 9 milhões caso fosse corrigido.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Evandro afirmou que, durante as conversas envolvendo o projeto de SAF do Santa Cruz, foi procurado por Thairo Arruda e Bruno Rodrigues para discutir o passivo. Segundo o presidente da FPF, foi acertada uma redução de 70% sobre o valor incluído na recuperação judicial.

"É o seguinte, vamos simplificar. O que é que você quer? Diga: 'Ó, presidente, eu queria que essa redução aqui de 50%...'. Eu vou dar 70%. 70% eu assumo e vou pagar."

Na sequência, o reporter Vinicius Rocha questionou se na Recuperação Judicial, o Santa Cruz tinha R$ 7,7 milhões. Evandro confirmou e explicou como ficou a negociação.

"Preço histórico. Eu já mandei quitar 70%. Vai pagar 30% parcelado."

Considerando apenas o valor histórico citado pelo presidente, os 30% restantes correspondem a aproximadamente R$ 2,31 milhões. Porém, o cálculo considera somente o débito de R$ 7,7 milhões mencionado por Evandro na recuperação judicial.

Santa Cruz possui outros débitos com a Federação

Além do montante incluído na recuperação judicial, o presidente da FPF afirmou que o Santa Cruz possui outros valores em aberto diretamente com a entidade. Conforme Evandro, seriam mais quatro ou cinco milhões que ficaram fora da RJ porque foram contraídos após o prazo para declaração dos débitos.

"Aí o Santa Cruz deve mais quatro ou cinco (milhões) internamente que não estão na recuperação judicial, porque a recuperação judicial tem um prazo para declarar. Depois disso, o Santa Cruz recebeu mais tanto."

Para esse segundo débito, Evandro também revelou que existe uma negociação para parcelamento. Segundo ele, o pedido inicial foi para dividir o valor em dez vezes, mas a própria Federação sugeriu ampliar o prazo.

"Aí ele disse: 'Ó, eu não posso pagar, eu quero dividir.' Eu digo: 'Quantas vezes você quer?' Ele disse: 'Não, divide em 10.' Eu digo: 'Vamos botar em 12.'"

O presidente da FPF acrescentou que pretende conceder uma nova redução sobre esse montante, embora tenha ressaltado que ainda não havia analisado o valor definitivo.

"E, ainda assim, eu ainda não vi o valor, mas eu ainda vou também dar um rebate, um recalque. Vou reduzir isso para um valor. Vamos dizer: se for cinco (milhões), vou quitar 50%."

Leia Também

Quando começa o Campeonato Pernambucano de 2027?

O Campeonato Pernambucano de 2027 terá início em 17 de outubro de 2026, com a disputa da primeira fase, denominada Torneio Frevo ou Turno Forró.

A etapa contará com 24 equipes divididas em quatro grupos e definirá três classificados para a fase seguinte. A fase principal do Estadual está prevista para janeiro de 2027.

Nessa etapa, os clubes já garantidos, como Náutico, Santa Cruz e Sport, se juntam às equipes classificadas na primeira fase, formando uma competição com dez times na disputa pelo título.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Evandro Carvalho anuncia torcida mista em todos os jogos do Campeonato Pernambucano 2027
ENTREVISTA

Evandro Carvalho anuncia torcida mista em todos os jogos do Campeonato Pernambucano 2027
Mariano Soso destaca organização defensiva do Sport após vitória sobre o Athletic
SPORT

Mariano Soso destaca organização defensiva do Sport após vitória sobre o Athletic

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.