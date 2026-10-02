Evandro Carvalho revela dívida milionária do Santa Cruz com a FPF e acordo para pagamento
Presidente da Federação detalhou os débitos do Santa Cruz, revelou desconto de 70% e explicou como será o pagamento do valor restante
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O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, detalhou como funcionam os adiantamentos de receitas realizados pela entidade aos clubes do estado e revelou valores envolvendo o Santa Cruz. O dirigente concedeu entrevista ao Escrete Clube, da Rádio Jornal, na última quinta-feira (1º).
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Segundo Evandro, a existência de débitos referentes a antecipações de receitas é uma situação comum entre os filiados. O presidente da FPF afirmou que apenas um ou dois clubes não possuem atualmente esse tipo de passivo com a entidade.
"Eu faço adiantamento de receita. Seria mais fácil dizer quantos clubes não possuem passivo em face de adiantamento de receita. Eu diria que um ou dois que se encontram nessa posição, o restante tem. E, na verdade, nunca quita, a gente sabe, apenas negocia", explicou.
De acordo com o dirigente, a FPF trata esses valores como uma espécie de "conta corrente" com os clubes. Quando uma equipe não consegue quitar o montante, a Federação negocia parte do pagamento e pode estender o restante da dívida.
"Por exemplo, eu termino o ano, então o clube tem lá R$ 4 milhões. Aí eu digo: 'Fica, paga aqui 1%, R$ 40 mil'. Ele paga R$ 40 mil, a gente faz uma novação e aí projeta por mais quatro anos. É uma conta corrente que nós temos", afirmou.
Quanto o Santa Cruz deve à FPF?
Ao abordar especificamente a situação do Santa Cruz, Evandro Carvalho revelou que o clube declarou, em sua recuperação judicial, uma dívida de R$ 7,7 milhões referente aos adiantamentos recebidos da Federação. Segundo ele, esse é o valor histórico e chegaria a aproximadamente R$ 9 milhões caso fosse corrigido.
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Evandro afirmou que, durante as conversas envolvendo o projeto de SAF do Santa Cruz, foi procurado por Thairo Arruda e Bruno Rodrigues para discutir o passivo. Segundo o presidente da FPF, foi acertada uma redução de 70% sobre o valor incluído na recuperação judicial.
"É o seguinte, vamos simplificar. O que é que você quer? Diga: 'Ó, presidente, eu queria que essa redução aqui de 50%...'. Eu vou dar 70%. 70% eu assumo e vou pagar."
Na sequência, o reporter Vinicius Rocha questionou se na Recuperação Judicial, o Santa Cruz tinha R$ 7,7 milhões. Evandro confirmou e explicou como ficou a negociação.
"Preço histórico. Eu já mandei quitar 70%. Vai pagar 30% parcelado."
Considerando apenas o valor histórico citado pelo presidente, os 30% restantes correspondem a aproximadamente R$ 2,31 milhões. Porém, o cálculo considera somente o débito de R$ 7,7 milhões mencionado por Evandro na recuperação judicial.
Santa Cruz possui outros débitos com a Federação
Além do montante incluído na recuperação judicial, o presidente da FPF afirmou que o Santa Cruz possui outros valores em aberto diretamente com a entidade. Conforme Evandro, seriam mais quatro ou cinco milhões que ficaram fora da RJ porque foram contraídos após o prazo para declaração dos débitos.
"Aí o Santa Cruz deve mais quatro ou cinco (milhões) internamente que não estão na recuperação judicial, porque a recuperação judicial tem um prazo para declarar. Depois disso, o Santa Cruz recebeu mais tanto."
Para esse segundo débito, Evandro também revelou que existe uma negociação para parcelamento. Segundo ele, o pedido inicial foi para dividir o valor em dez vezes, mas a própria Federação sugeriu ampliar o prazo.
"Aí ele disse: 'Ó, eu não posso pagar, eu quero dividir.' Eu digo: 'Quantas vezes você quer?' Ele disse: 'Não, divide em 10.' Eu digo: 'Vamos botar em 12.'"
O presidente da FPF acrescentou que pretende conceder uma nova redução sobre esse montante, embora tenha ressaltado que ainda não havia analisado o valor definitivo.
"E, ainda assim, eu ainda não vi o valor, mas eu ainda vou também dar um rebate, um recalque. Vou reduzir isso para um valor. Vamos dizer: se for cinco (milhões), vou quitar 50%."
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Quando começa o Campeonato Pernambucano de 2027?
O Campeonato Pernambucano de 2027 terá início em 17 de outubro de 2026, com a disputa da primeira fase, denominada Torneio Frevo ou Turno Forró.
A etapa contará com 24 equipes divididas em quatro grupos e definirá três classificados para a fase seguinte. A fase principal do Estadual está prevista para janeiro de 2027.
Nessa etapa, os clubes já garantidos, como Náutico, Santa Cruz e Sport, se juntam às equipes classificadas na primeira fase, formando uma competição com dez times na disputa pelo título.
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