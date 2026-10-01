Ingressos esgotados para o jogo do Santa Cruz contra Maringá que pode garantir acesso à Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O time do técnico Cristian de Souza pode garantir uma vaga na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro com uma vitória, empate e até mesmo derrota

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Arena de Pernambuco deverá pulsar com lotação máxima neste sábado (3), às 17h (de Brasília), no confronto decisivo entre Santa Cruz e Maringá, válido pela quinta rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube coral confirmou a venda de todos os 45.500 ingressos para a partida, que pode sacramentar o retorno antecipado do Tricolor à Segunda Divisão em 2027.

Diante da intensa e histórica procura da torcida, a carga de 45.500 entradas se esgotou completamente, encerrando as vendas que eram realizadas pela plataforma FutebolCard. Em campo, o clima é de verdadeira final.

O Santa Cruz lidera o Grupo B com dez pontos, três a mais que o Maringá, segundo colocado com sete. Para garantir o acesso matemático à Série B ainda neste sábado, o Tricolor precisa apenas de uma vitória ou de um empate diante de sua torcida.

Caso venha a ser derrotado, a vaga ainda poderá ser confirmada no mesmo dia, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB na outra partida da chave, disputada no mesmo horário.

A mobilização em torno da equipe coroa uma campanha marcada por recordes e apoio maciço nas arquibancadas.

No compromisso anterior como mandante, no dia 20 de setembro, a Arena de Pernambuco recebeu 44.951 torcedores na vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, estabelecendo o recorde de renda do clube na temporada, com R$ 1.870.902,44 arrecadados.

Com essa marca, o Santa Cruz ultrapassou a barreira de 200 mil pessoas acumuladas jogando em casa na Série C, somando 210.119 torcedores em 11 partidas, o que representa uma média expressiva de 19.102 pessoas por jogo.

Tendo em vista os ingressos esgotados e a confirmação de 45.500 pessoas presentes, o duelo deste sábado igualará o recorde histórico de público da Arena de Pernambuco, marca que até então pertencia à final do Campeonato Pernambucano de 2024, no clássico entre Sport e Náutico, com torcida única dos rubro-negros.

Agora, a massa coral se prepara para lotar o estádio e transformar o evento no palco de mais um capítulo inesquecível da história do Tricolor.