Ingressos esgotados para o jogo do Santa Cruz contra Maringá que pode garantir acesso à Série B
O time do técnico Cristian de Souza pode garantir uma vaga na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro com uma vitória, empate e até mesmo derrota
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A Arena de Pernambuco deverá pulsar com lotação máxima neste sábado (3), às 17h (de Brasília), no confronto decisivo entre Santa Cruz e Maringá, válido pela quinta rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube coral confirmou a venda de todos os 45.500 ingressos para a partida, que pode sacramentar o retorno antecipado do Tricolor à Segunda Divisão em 2027.
Diante da intensa e histórica procura da torcida, a carga de 45.500 entradas se esgotou completamente, encerrando as vendas que eram realizadas pela plataforma FutebolCard. Em campo, o clima é de verdadeira final.
O Santa Cruz lidera o Grupo B com dez pontos, três a mais que o Maringá, segundo colocado com sete. Para garantir o acesso matemático à Série B ainda neste sábado, o Tricolor precisa apenas de uma vitória ou de um empate diante de sua torcida.
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Caso venha a ser derrotado, a vaga ainda poderá ser confirmada no mesmo dia, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB na outra partida da chave, disputada no mesmo horário.
A mobilização em torno da equipe coroa uma campanha marcada por recordes e apoio maciço nas arquibancadas.
No compromisso anterior como mandante, no dia 20 de setembro, a Arena de Pernambuco recebeu 44.951 torcedores na vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, estabelecendo o recorde de renda do clube na temporada, com R$ 1.870.902,44 arrecadados.
Com essa marca, o Santa Cruz ultrapassou a barreira de 200 mil pessoas acumuladas jogando em casa na Série C, somando 210.119 torcedores em 11 partidas, o que representa uma média expressiva de 19.102 pessoas por jogo.
Tendo em vista os ingressos esgotados e a confirmação de 45.500 pessoas presentes, o duelo deste sábado igualará o recorde histórico de público da Arena de Pernambuco, marca que até então pertencia à final do Campeonato Pernambucano de 2024, no clássico entre Sport e Náutico, com torcida única dos rubro-negros.
Agora, a massa coral se prepara para lotar o estádio e transformar o evento no palco de mais um capítulo inesquecível da história do Tricolor.