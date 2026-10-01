CBTU monta esquema especial de metrô para Santa Cruz x Maringá; confira horários

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Operação terá trens disponíveis na Estação Camaragibe para agilizar saída dos torcedores após duelo que pode confirmar acesso coral

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A CBTU Recife montará um esquema especial de trens neste sábado (3) por causa da partida entre Santa Cruz e Maringá, marcada para as 17h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.

A operação será realizada principalmente após o término da partida, diante da expectativa de um grande fluxo de torcedores utilizando o transporte público para deixar a Arena de Pernambuco.

Segundo a CBTU, trens ficarão disponíveis na Estação Camaragibe e serão utilizados para agilizar o escoamento dos torcedores concentrados na Estação Cosme e Damião após o confronto.

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Confira os horários do metrô para Santa Cruz x Maringá

Além da operação especial preparada para a saída dos torcedores, a Linha Centro funcionará das 5h às 22h neste sábado.

Já a Linha Sul terá funcionamento normal, das 5h às 23h.

A medida busca facilitar principalmente o retorno dos tricolores que utilizarão o metrô depois da partida na Arena de Pernambuco.

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Expectativa de Arena lotada

O esquema especial acontece em meio à expectativa de mais uma Arena de Pernambuco lotada pela torcida do Santa Cruz.

O Tricolor conseguiu a liberação da carga máxima de 45.500 ingressos para o confronto e, até a última parcial divulgada na última quarta-feira (30), mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos.

A mobilização ocorre poucas semanas depois de 44.951 torcedores acompanharem a vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, no dia 20 de setembro. Na ocasião, o Santa registrou seu maior público nesta edição da Série C.

A partida também teve renda de R$ 1.870.902,44 e fez o clube ultrapassar a marca de 200 mil torcedores como mandante na competição.

Santa Cruz pode confirmar acesso contra o Maringá

Além da mobilização da torcida, o tamanho da procura está diretamente relacionado ao que estará em jogo neste sábado. O Santa Cruz pode confirmar matematicamente o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro diante do Maringá.

O Tricolor lidera o grupo com dez pontos e depende apenas de si para conquistar o acesso. Uma vitória ou um empate garantem a classificação sem a necessidade de acompanhar qualquer outro resultado. Até mesmo uma derrota pode confirmar o acesso coral, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB.

O Santa chega para a partida depois do empate por 1 a 1 justamente contra o Floresta, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Renato, em cobrança de falta, marcou o gol que garantiu mais um ponto ao time pernambucano.

Santa Cruz e Maringá se enfrentam neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C.

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