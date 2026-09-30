Santa Cruz pode garantir acesso à Série B sem tradicional banho de piscina após o acesso

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Piscina do clube não poderá ser utilizada neste fim de semana por conta das eleições, que terão o Arruda como um dos locais de votação

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O Santa Cruz pode viver um momento histórico neste sábado (3), quando enfrenta o Maringá, às 17h, na Arena de Pernambuco, em partida que pode confirmar matematicamente o retorno do clube à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, caso o acesso seja confirmado, a comemoração terá uma ausência tradicional: o banho de piscina.

A piscina localizada ao lado da sede do Santa Cruz não poderá ser utilizada neste fim de semana. O motivo é o processo eleitoral, já que o Arruda será utilizado como local de votação nas eleições do domingo (4).

Por conta da preparação, o estádio deixa de ser utilizado a partir desta sexta-feira (2). As eleições acontecem no domingo, das 8h às 17h.

Assim, mesmo que o Santa Cruz confirme o acesso à Série B no sábado, a tradicional comemoração dos torcedores na piscina do clube não poderá acontecer desta vez.

Santa Cruz pode garantir acesso à Série B contra o Maringá



O Santa Cruz lidera o Grupo B do quadrangular com dez pontos, três a mais que o Maringá, que aparece na segunda colocação, com sete.

Por isso, o time coral garante matematicamente o acesso à Série B de 2027 com uma vitória ou um empate diante do Maringá.

Mesmo em caso de derrota, o Santa Cruz ainda poderá confirmar a vaga na segunda divisão no sábado. Para isso, será necessário que o Floresta não vença o Botafogo-PB no outro confronto da rodada.