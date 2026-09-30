fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz pode garantir acesso à Série B sem tradicional banho de piscina após o acesso

Piscina do clube não poderá ser utilizada neste fim de semana por conta das eleições, que terão o Arruda como um dos locais de votação

Por Maju Siqueira Publicado em 30/09/2026 às 19:29
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - JAILTON JR/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz pode viver um momento histórico neste sábado (3), quando enfrenta o Maringá, às 17h, na Arena de Pernambuco, em partida que pode confirmar matematicamente o retorno do clube à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, caso o acesso seja confirmado, a comemoração terá uma ausência tradicional: o banho de piscina.

A piscina localizada ao lado da sede do Santa Cruz não poderá ser utilizada neste fim de semana. O motivo é o processo eleitoral, já que o Arruda será utilizado como local de votação nas eleições do domingo (4).

Leia Também

Por conta da preparação, o estádio deixa de ser utilizado a partir desta sexta-feira (2). As eleições acontecem no domingo, das 8h às 17h.

Assim, mesmo que o Santa Cruz confirme o acesso à Série B no sábado, a tradicional comemoração dos torcedores na piscina do clube não poderá acontecer desta vez.

Santa Cruz pode garantir acesso à Série B contra o Maringá


O Santa Cruz lidera o Grupo B do quadrangular com dez pontos, três a mais que o Maringá, que aparece na segunda colocação, com sete.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por isso, o time coral garante matematicamente o acesso à Série B de 2027 com uma vitória ou um empate diante do Maringá.

Mesmo em caso de derrota, o Santa Cruz ainda poderá confirmar a vaga na segunda divisão no sábado. Para isso, será necessário que o Floresta não vença o Botafogo-PB no outro confronto da rodada.

Leia também

Santa Cruz: Justiça autoriza adiantamento de R$ 6 milhões da SAF
Sociedade Anônima do Futebol

Santa Cruz: Justiça autoriza adiantamento de R$ 6 milhões da SAF
Santa Cruz divulga nova parcial e chega a 40 mil ingressos vendidos para decisão contra Maringá
INGRESSOS

Santa Cruz divulga nova parcial e chega a 40 mil ingressos vendidos para decisão contra Maringá

Compartilhe

Tags

Imagem de Maju Siqueira

Maju Siqueira

mjucarvalho@tvjornal.com.br