Santa Cruz: Justiça autoriza adiantamento de R$ 6 milhões da SAF
Perto de selar o acesso à Série B, Tricolor recebe injeção financeira para quitar pendências e investir na reforma do Estádio do Arruda
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O Santa Cruz deu um passo fundamental rumo à sua nova realidade institucional e financeira. O clube recebeu o aval da Justiça e foi autorizado pelo juiz da Recuperação Judicial a receber um adiantamento de R$ 6 milhões referente à nova operação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
A liberação traz alívio imediato para os cofres corais e garante que a equipe entrará em campo neste sábado (3), para a decisiva partida contra o Maringá pela Série C, com todos os compromissos financeiros e salariais em dia com o elenco.
A operação faz parte de um aporte total de R$ 11 milhões estruturado pelo grupo de investidores. Desse montante, R$ 6 milhões entram com o objetivo específico de quitar salários atrasados do departamento de futebol e sanar dívidas com credores, enquanto outros R$ 5 milhões serão destinados de forma exclusiva à reforma imediata do Estádio do Arruda.
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O avanço burocrático corrobora os desdobramentos da Assembleia Geral Extraordinária da Cobra Coral Participações S/A, realizada na última sexta-feira, na qual todos os investidores assinaram formalmente a transferência das ações para a Matix, empresa comandada por Danilo Caixeiro e Thairo Arruda.
SAF do Santa Cruz
Com a consolidação do negócio, a cúpula do futebol tricolor já está definida: Thairo Arruda, ex-CEO do Botafogo, assume de forma exclusiva como CEO da SAF e Danilo Caixeiro passa a liderar o Conselho da Sociedade. Além disso, a Matix ainda possui o investidor norte-americano Sheel Tyle, figura ligada ao Portland Trail Blazers, da NBA, que se junta ao projeto para fortalecer a nova fase do clube.