Santa Cruz divulga nova parcial e chega a 40 mil ingressos vendidos para decisão contra Maringá
Procura por entradas aumenta antes da partida que pode confirmar o retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027
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O Santa Cruz chegou à marca de 40 mil ingressos vendidos para o confronto contra o Maringá, pela quinta rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. A nova parcial foi divulgada pelo clube no início da tarde desta quarta-feira (30).
A partida está marcada para este sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco, e pode confirmar matematicamente o acesso do Santa Cruz à Série B de 2027.
O clube conseguiu a liberação da carga máxima de 45.500 ingressos para o confronto. Com a nova parcial, restam 5.500 entradas dentro da capacidade disponibilizada para a partida.
As vendas seguem disponíveis de forma online pela plataforma FutebolCard.
Santa Cruz pode garantir acesso à Série B contra o Maringá
O Santa Cruz lidera o Grupo B do quadrangular com dez pontos, três a mais que o Maringá, que aparece na segunda colocação, com sete.
Por isso, o time coral garante matematicamente o acesso à Série B de 2027 com uma vitória ou um empate diante do Maringá.
Mesmo em caso de derrota, o Santa Cruz ainda poderá confirmar a vaga na segunda divisão no sábado. Para isso, será necessário que o Floresta não vença o Botafogo-PB no outro confronto da rodada.
Torcida do Santa Cruz busca novo recorde na Arena de Pernambuco
A mobilização da torcida coral ocorre após um dos maiores públicos do clube na atual edição da Série C.
No último compromisso como mandante, contra o Floresta, em 20 de setembro, 44.951 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco.
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Na ocasião, o Santa Cruz venceu por 1 a 0 e também estabeleceu o recorde de renda do clube na temporada, com R$ 1.870.902,44 arrecadados.
Com a liberação da carga máxima de 45.500 ingressos para o jogo contra o Maringá, a partida deste sábado tem potencial para igualar o recorde histórico de público da Arena de Pernambuco.
A marca de 45.500 pessoas foi registrada na final do Campeonato Pernambucano de 2024, no empate sem gols entre Sport e Náutico, disputado com torcida única do Leão.
Santa Cruz já levou mais de 210 mil torcedores na Série C
A presença da torcida tem sido um dos destaques da campanha do Santa Cruz como mandante na competição.
Em 11 partidas em casa pela Série C, o clube acumulou 210.119 torcedores, com média de 19.102 pessoas por jogo.
O público de 44.951 torcedores no confronto com o Floresta é o maior do Santa Cruz na atual Série C.
A nova procura por ingressos para o duelo com o Maringá ocorre justamente antes de uma partida que pode marcar o retorno do clube à Série B.