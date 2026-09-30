Santa Cruz consegue carga máxima de 45.500 ingressos e pode atingir recorde da Arena de Pernambuco
Com mais de 32 mil bilhetes já vendidos, Tricolor busca empate ou vitória diante do Maringá, neste sábado (3), para garantir o retorno à Série B
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O Santa Cruz conseguiu a liberação da carga máxima de 45.500 ingressos para a decisão contra o Maringá, marcada para este sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pela reportagem do Blog do Torcedor em contato com o diretor de operações de jogos do clube, Guilherme Leite.
Até o momento, a parcial divulgada aponta que 32.500 entradas já foram comercializadas, com vendas seguindo disponíveis de forma online pela plataforma FutebolCard (futebolcard.com).
A partida tem contornos de grande final, pois pode marcar o retorno antecipado do Santa Cruz à Série B em 2027. Atualmente na liderança do Grupo B com dez pontos, três a mais que o Maringá, segundo colocado com sete, o Tricolor garante o acesso de forma matemática com uma simples vitória ou até mesmo com um empate.
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Caso venha a ser derrotado, a vaga ainda poderá ser confirmada no mesmo dia, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB no outro confronto da chave.
A alta procura por ingressos reflete o apoio maciço da torcida coral ao longo da competição. No compromisso anterior como mandante, no dia 20 de setembro, a Arena de Pernambuco recebeu 44.951 torcedores na vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, estabelecendo o recorde de renda do clube na temporada, com R$ 1.870.902,44 arrecadados.
Com esse público, o Santa Cruz ultrapassou a marca de 200 mil pessoas acumuladas jogando em casa na Série C, somando 210.119 torcedores em 11 partidas, o que representa uma média expressiva de 19.102 pessoas por jogo.
Recorde atual
Com a liberação de toda a carga de bilhetes, o confronto deste sábado tem o potencial de igualar o recorde histórico de público da Arena de Pernambuco, fixado em 45.500 pessoas.
A marca máxima foi registrada na final do Campeonato Pernambucano de 2024, no empate sem gols entre Sport e Náutico, que aconteceu com torcida única do Leão.
Agora, a massa coral se mobiliza para lotar as arquibancadas e transformar o estádio no palco de mais um capítulo marcante do futebol pernambucano.