Raphael Claus apita partida decisiva entre Santa Cruz e Maringá na Série C
Árbitro FIFA de São Paulo com passagem por Copa do Mundo comanda o duelo deste sábado (30), onde o Tricolor pode garantir o acesso à Série B
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O árbitro paulista Raphael Claus, de 47 anos e com experiência internacional que inclui participações recentes na Copa do Mundo de 2026, onde estreou no duelo entre Espanha e Arábia Saudita, foi o escolhido para comandar a partida decisiva entre Santa Cruz e Maringá, marcada para este sábado (3), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
O confronto, válido pela quinta rodada do quadrangular do acesso da Série C, pode sacramentar o retorno do time pernambucano à Segunda Divisão.
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Para auxiliar Claus na arbitragem, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou os também paulistas Rafael Tadeu Alves e Henrique Perinelli.
Em campo, o Tricolor entra na rodada como líder do Grupo B, com 10 pontos, três a mais que o clube paranaense, 2º colocado com sete. Para garantir o acesso de forma antecipada, o Santa Cruz precisa apenas de uma vitória ou um empate.
Em caso de derrota, a classificação matemática ainda poderá se concretizar no mesmo dia, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB no outro jogo da chave, que também acontece às 17h do dia 3 de outubro.