Santa Cruz x Maringá: 32,5 mil ingressos já foram vendidos para jogo decisivo
Duelo na Arena de Pernambuco pode confirmar o acesso coral à segunda divisão nacional; torcida já garante presença em massa no confronto
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O Santa Cruz divulgou uma nova parcial de ingressos vendidos para o confronto contra o Maringá, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. Até o momento, 32.500 entradas foram comercializadas para a partida deste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco.
Os ingressos para o jogo podem ser adquiridos pelo FutebolCard, no site futebolcard.com.
O duelo pode marcar o retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo B, com dez pontos, o time coral garante matematicamente o acesso para 2027 se vencer ou empatar com o Maringá.
Santa Cruz pode garantir acesso à Série B contra o Maringá
O Santa Cruz chega à quinta rodada do quadrangular na liderança do grupo, com dez pontos. O Maringá aparece na segunda colocação, com sete.
Por isso, uma vitória ou um empate na Arena de Pernambuco será suficiente para confirmar matematicamente o acesso coral à Série B de 2027.
Até mesmo uma derrota pode garantir a classificação do Santa Cruz, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB no outro jogo da rodada.
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Torcida do Santa Cruz volta a mobilizar a Arena de Pernambuco
A nova parcial de 32.500 ingressos vendidos reforça a mobilização da torcida coral para a reta final da Série C.
No último compromisso do Santa Cruz como mandante, diante do Floresta, 44.951 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco. A partida, disputada em 20 de setembro, terminou com vitória coral por 1 a 0.
Apesar da grande presença de público, o estádio não recebeu a carga máxima prevista para o confronto por questões relacionadas à segurança e à separação das torcidas.
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Santa Cruz tem média de mais de 19 mil torcedores por jogo
A presença da torcida tem sido um dos destaques da campanha do Santa Cruz como mandante na Série C.
Em 11 partidas em casa pela competição, o clube levou 210.119 torcedores aos estádios, com média de 19.102 pessoas por jogo.
O maior público coral na atual Série C foi registrado justamente no confronto mais recente na Arena de Pernambuco. Os 44.951 torcedores que acompanharam a vitória sobre o Floresta formaram o maior público do Santa Cruz na competição.