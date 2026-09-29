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Santa Cruz campeão da Série C de 2013: relembre a campanha do título nacional

Time coral superou Betim, Luverdense e Sampaio Corrêa na fase decisiva e terminou a competição com o primeiro título nacional da história

Por Thiago Seabra Publicado em 29/09/2026 às 11:12
Santa Cruz foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro na temporada 2013
Santa Cruz foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro na temporada 2013 - Guga Matos/JC Imagem

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O Santa Cruz conquistou em 2013 o primeiro título nacional de sua história. A campanha na Série C terminou com a vitória por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, no Arruda, em 1º de dezembro, mas a trajetória até a taça começou em um período de reconstrução do clube.

Depois de disputar a Série A em 2006, o Santa Cruz foi rebaixado para a Série B e, posteriormente, caiu até a Série D. Em 2011, iniciou uma reação com o acesso para a Série C e a conquista do Campeonato Pernambucano. No ano seguinte, ganhou novamente o Estadual, mas não conseguiu subir para a Série B.

Assim, a Série C de 2013 tinha um objetivo definido para o clube: voltar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Troca de treinador mudou o rumo do Santa Cruz na Série C

O Santa Cruz iniciou a disputa nacional sob o comando de Sandro Barbosa, após a saída de Marcelo Martelotte. O treinador havia comandado o tricampeonato pernambucano, mas deixou o clube para assumir o Sport.

A equipe apresentou irregularidade no começo da Série C e a diretoria decidiu pela mudança no comando. Foi então que Vica assumiu a equipe.

Sob o novo treinador, o Santa Cruz ganhou consistência e conseguiu uma sequência de cinco vitórias em sete partidas, dando início à reação na competição.

Guga Matos/JC Imagem
Santa vence o Sampaio Corrêa e é campeão da Série C - Guga Matos/JC Imagem

Santa Cruz terminou a primeira fase na liderança

Ao longo da competição, o Santa Cruz disputou 26 partidas, com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas. A equipe marcou 40 gols e sofreu 22.

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  • Jogos: 26
  • Vitórias: 15
  • Empates: 5
  • Derrotas: 6
  • Gols marcados: 40
  • Gols sofridos: 22

Na fase de grupos, foram 20 partidas, com dez vitórias, quatro empates e seis derrotas. O desempenho colocou o Santa Cruz na liderança do Grupo A, com 34 pontos.

Santa Cruz x Betim: o jogo do acesso à Série B

A classificação para a Série B veio em 3 de novembro de 2013, diante do Betim, pelas quartas de final.

Na partida de ida, em Minas Gerais, o Santa Cruz havia vencido por 1 a 0. Por isso, o empate no Arruda seria suficiente para confirmar o acesso.

Mas a partida de volta se transformou em um dos momentos mais marcantes daquela campanha.

André Dias abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo. O Betim empatou aos 20 e deixou o Santa Cruz novamente sob pressão. Um novo gol da equipe mineira eliminaria o time pernambucano.

Aos 42 minutos da etapa final, apareceu Flávio Caça-Rato. O atacante marcou de cabeça e garantiu a vitória por 2 a 1. O acesso estava confirmado.

Mais de 60 mil torcedores estiveram no Arruda naquela tarde para acompanhar a classificação do Santa Cruz para a Série B.

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André Dias ganhou espaço e terminou como artilheiro

Um dos personagens da campanha foi André Dias. O atacante começou 2013 atrás de Dênis Marques na hierarquia do setor ofensivo e também enfrentou uma lesão.

Com a chegada de Vica, porém, ganhou espaço. O treinador passou a apostar no jogador em determinados momentos, deixando Dênis Marques no banco.

A mudança teve impacto na campanha. André Dias marcou oito gols na Série C e terminou como artilheiro do Santa Cruz na competição.

O atacante também marcou no jogo que confirmou o acesso diante do Betim.

Caça-Rato marcou nos dois momentos mais importantes

Se André Dias teve destaque pelos números, Flávio Caça-Rato foi um dos principais personagens da campanha coral.

O atacante apareceu em dois dos momentos mais importantes da trajetória.

Contra o Betim, marcou aos 42 minutos do segundo tempo o gol que garantiu o acesso à Série B. Na final, voltou a balançar as redes diante do Sampaio Corrêa.

Assim, Caça-Rato marcou tanto no jogo que confirmou o retorno do Santa Cruz à segunda divisão quanto na partida que terminou com o título nacional.

Guga Matos/JC Imagem
Santa vence o Sampaio Corrêa e é campeão da Série C - Guga Matos/JC Imagem

Santa Cruz elimina o Luverdense e chega à final

Depois de confirmar o acesso, o Santa Cruz ainda tinha pela frente a semifinal da Série C. O adversário era o Luverdense.

No primeiro confronto, em Mato Grosso, o time coral venceu por 2 a 0. O resultado colocou a equipe em vantagem para a partida de volta.

No Arruda, o Santa Cruz voltou a vencer. Desta vez, por 2 a 1, com gols de Renatinho e André Dias. Com duas vitórias, o Santa Cruz avançou para a decisão da Série C.

A semifinal também levou um público expressivo ao Arruda, com aproximadamente 29 mil torcedores presentes.

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Final contra o Sampaio Corrêa

O adversário na decisão era o Sampaio Corrêa, outro clube nordestino.

As equipes já haviam se enfrentado três vezes durante a competição, e o Santa Cruz ainda não havia conseguido vencer:

  • Santa Cruz 0 x 0 Sampaio Corrêa;
  • Sampaio Corrêa 3 x 0 Santa Cruz;
  • Santa Cruz 0 x 0 Sampaio Corrêa.

A decisão seria disputada em duas partidas.

Sampaio Corrêa 0 x 0 Santa Cruz

O primeiro jogo aconteceu em 24 de novembro de 2013, no Castelão, em São Luís. O Santa Cruz conseguiu segurar o empate sem gols e levou a decisão para Recife.

O regulamento tinha uma particularidade: um empate com gols na segunda partida favoreceria o Sampaio Corrêa, enquanto um novo 0 a 0 levaria a decisão para os pênaltis. Com isso, a definição do campeão ficou para o Arruda.

Santa Cruz 2 x 1 Sampaio Corrêa: o título nacional

Em 1º de dezembro de 2013, Santa Cruz e Sampaio Corrêa voltaram a se enfrentar. Desta vez, no Arruda, pelo jogo decisivo da Série C.

O Santa Cruz abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Dedé marcou e colocou o time pernambucano em vantagem. Logo no início da segunda etapa, aos um minuto, Caça-Rato ampliou.

Santa Cruz 2 x 0 Sampaio Corrêa.

O time maranhense ainda diminuiu aos 34 minutos, com Cleitinho. A partir daquele momento, o Santa Cruz precisou suportar a pressão adversária.

O Sampaio Corrêa precisava de mais um gol para conquistar o título, mas a equipe coral conseguiu preservar a vantagem até o apito final.

Com a vitória por 2 a 1, o Santa Cruz conquistou o primeiro título nacional de sua história.

Guga Matos/JC Imagem
Santa vence o Sampaio Corrêa e é campeão da Série C - Guga Matos/JC Imagem

Mais de 33 mil torcedores acompanharam a final

A decisão no Arruda teve 33.887 pagantes, com renda de aproximadamente R$ 887,8 mil.

O título encerrou uma campanha que começou com a busca pelo acesso e terminou com o Santa Cruz campeão brasileiro da Série C.

Time do Santa Cruz na final da Série C de 2013

O time que terminou a temporada com a taça foi formado por:

  • Goleiro: Tiago Cardoso;
  • Defesa: Oziel, Everton Sena, Renan Fonseca e Tiago Costa (Panda);
  • Meio-campo: Sandro Manoel, Dedé, Luciano Sorriso (Léo), Natan e Renatinho;
  • Ataque: Flávio Caça-Rato (Siloé);
  • Técnico: Vica.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.