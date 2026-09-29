O que o Santa Cruz precisa para disputar o título da Série C? Veja os cenários da Cobra Coral
Líder do Grupo B com 10 pontos, Santa Cruz tem duas rodadas para confirmar a classificação à decisão do campeonato; veja as contas
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O Santa Cruz está perto de garantir uma vaga na final da Série C. Líder do Grupo B do quadrangular com 10 pontos, o time coral tem duas rodadas restantes para confirmar a classificação à decisão do campeonato.
A equipe pernambucana enfrenta o Maringá neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada. Na última rodada, no dia 10 de outubro, o adversário será o Botafogo-PB, no Almeidão.
O Santa Cruz tem 10 pontos, contra sete do Maringá, quatro do Floresta e apenas um do Botafogo-PB. Os dois primeiros colocados do grupo avançam para a final da Série C.
Como está a classificação do Grupo B da Série C?
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1º
|Santa Cruz
|10
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|83%
|2º
|Maringá
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|+2
|58%
|3º
|Floresta
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|3
|-1
|33%
|4º
|Botafogo-PB
|1
|4
|0
|1
|3
|0
|4
|-4
|8%
Com seis pontos ainda em disputa para cada equipe, o Santa Cruz depende dos próprios resultados para confirmar a presença na decisão.
O que o Santa Cruz precisa para garantir a liderança?
O cenário mais simples para o Santa Cruz é uma vitória sobre o Maringá na Arena de Pernambuco.
Se vencer, o time coral chegará a 13 pontos, enquanto o Maringá permanecerá com sete. Dessa forma, o Santa Cruz não poderá mais ser alcançado pelo rival na liderança. É o famoso 'jogo dos seis pontos'.
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Mesmo que Floresta e Botafogo-PB vençam seus dois últimos jogos, ambos chegariam, no máximo, a 10 pontos. O Maringá também poderia chegar a 10 pontos caso vença o Floresta na última rodada.
Assim, uma vitória sobre o Maringá garante ao Santa Cruz o primeiro lugar do Grupo B e, consequentemente, a classificação para a final da Série C.
Se o Santa Cruz empatar com o Maringá
O empate também deixará o Santa Cruz em uma situação favorável.
Com um ponto diante do Maringá, o Santa Cruz chegará a 11 pontos, enquanto o adversário ficará com oito.
Nesse cenário, uma vitória ou empate contra o Botafogo-PB na última rodada será suficiente para o Santa Cruz garantir a classificação sem depender de outros resultados.
Com uma vitória sobre o Botafogo-PB, o Santa chegaria a 14 pontos. Um empate levaria a equipe aos 12. O Maringá só conseguirá chegar aos 11.
O que acontece se o Santa Cruz empatar com o Maringá e perder para o Botafogo-PB?
Esse é o cenário que pode deixar a classificação mais aberta.
Se empatar com o Maringá e perder para o Botafogo-PB, o Santa Cruz terminará com 11 pontos. Nesse caso, o Maringá vai alcançar os 11 pontos se vencer o Floresta na última rodada.
Por isso, depois de um eventual empate com o Maringá, o Santa Cruz ainda precisará pontuar contra o Botafogo-PB para não depender de outro resultado na rodada final.
Se o Santa Cruz perder para o Maringá
Uma derrota na Arena de Pernambuco deixará o grupo mais equilibrado.
O Maringá chegaria a 10 pontos, empatando com o Santa Cruz. Nesse cenário, a equipe coral ainda teria uma partida pela frente contra o Botafogo-PB.
Com uma vitória sobre o Botafogo-PB na última rodada, o Santa Cruz chegaria a 13 pontos, precisando torcer para que o Maringá não vença o Floresta. Se a vitória do Maringá acontecer, a disputa irá para o saldo de gols. Quem tiver o melhor saldo, termina em primeiro.
Se o Santa Cruz perder para o Botafogo-PB, e o Maringá perder para o Floresta, a tabela terá três equipes com 10 pontos, e a classificação será definida no saldo de gols.
Quando serão os últimos jogos do Santa Cruz?
5ª rodada — 3 de outubro
- 17h: Floresta x Botafogo-PB — Presidente Vargas
- 17h: Santa Cruz x Maringá — Arena de Pernambuco
6ª rodada — 10 de outubro
- 17h: Botafogo-PB x Santa Cruz — Almeidão
- 17h: Maringá x Floresta — Willie Davids
Santa Cruz tem 70,6% de chance de chegar à final
Além da situação na tabela, a projeção do site Chance de Gol aponta que o Santa Cruz tem 70,6% de probabilidade de classificação para a final da Série C.
A equipe coral chega às duas últimas rodadas na liderança do Grupo B, com 10 pontos, três a mais que o Maringá e seis à frente do Floresta.
O próximo compromisso pode ser decisivo. Uma vitória sobre o Maringá, na Arena de Pernambuco, garante ao Santa Cruz a liderança do grupo e a vaga na decisão.