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Santa Cruz terá reunião para tentar aumentar carga de ingressos para jogo decisivo contra o Maringá

Tricolor já vendeu 28,5 mil ingressos para partida que pode confirmar o acesso à Série B e estuda ampliar capacidade disponível na Arena de Pernambuco

Por Lucas Valle Publicado em 28/09/2026 às 12:10
- JAILTON JR/JC IMAGEM

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O Santa Cruz trabalha para ter ainda mais torcedores na Arena de Pernambuco no próximo sábado (03), diante do Maringá, em confronto que pode confirmar o retorno do clube à Série B do Campeonato Brasileiro.

Uma reunião está marcada para a manhã desta terça-feira (29) para discutir a possibilidade de aumentar a carga de ingressos disponível para a torcida coral.

A discussão acontece após a grande procura registrada nos primeiros dias de venda. Até este domingo (27), 28,5 mil ingressos já haviam sido comercializados antecipadamente para a partida válida pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C.

A intenção é avaliar, junto aos órgãos envolvidos na operação da partida, se existe a possibilidade de aproveitar espaços que ficaram indisponíveis no último compromisso do Santa Cruz como mandante.

Jogo contra o Floresta teve espaços bloqueados

Na vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, no dia 20 de setembro, 44.951 torcedores estiveram presentes na Arena de Pernambuco. Apesar da grande presença de público, o estádio não pôde receber a carga máxima prevista para a partida por questões relacionadas à segurança e à separação das torcidas.

Inicialmente, o setor norte seria destinado aos visitantes. Após um acordo, a delegação e os representantes do Floresta foram direcionados para uma área dos camarotes, enquanto o espaço foi liberado para os tricolores.

No entanto, a mudança exigiu a instalação de divisórias para garantir a separação necessária. Com isso, alguns espaços precisaram permanecer vazios e não puderam ser ocupados por torcedores.

É justamente esse cenário que será analisado na reunião desta terça-feira (29). O Santa Cruz busca saber se existe a possibilidade de reorganizar a operação de segurança e disponibilizar uma carga maior de ingressos para o duelo contra o Maringá.

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Torcida coral vem fazendo a diferença

O último jogo na Arena mostrou a dimensão da mobilização coral nesta reta final. Os 44.951 presentes diante do Floresta representaram o maior público do Santa Cruz na atual edição da Série C.

A partida também registrou renda de R$ 1.870.902,44, a maior do clube na temporada. Com aquele público, o Tricolor ultrapassou ainda a marca de 200 mil torcedores como mandante na competição.

Em 11 partidas em casa pela Série C, foram 210.119 torcedores, uma média de 19.102 pessoas por jogo.

Agora, a tendência é de mais uma Arena de Pernambuco lotada. Com vários dias ainda pela frente até a partida, 28,5 mil ingressos já foram vendidos, e uma eventual ampliação da carga poderia abrir espaço para novos torcedores.

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Santa Cruz pode confirmar acesso

Além da mobilização nas arquibancadas, o tamanho da procura também está diretamente ligado ao que está em jogo. O Santa Cruz lidera o grupo com dez pontos e pode garantir matematicamente o retorno à Série B diante do Maringá.

Uma vitória ou um empate são suficientes para confirmar o acesso sem depender de qualquer outro resultado. Até mesmo uma derrota pode colocar o Tricolor do Arruda na Segunda Divisão, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB.

O Santa Cruz chega ao confronto depois do empate por 1 a 1 com o Floresta, no último sábado (26), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Renato marcou, em cobrança de falta, o gol que garantiu mais um ponto ao time pernambucano.

Santa Cruz e Maringá se enfrentam no próximo sábado (03), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.