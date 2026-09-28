Chances de acesso do Santa Cruz na Série C: veja o que o time precisa para subir
Líder do quadrangular com dez pontos, equipe coral precisa apenas de um empate contra o Maringá para confirmar matematicamente o retorno à Série B
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O Santa Cruz está a um passo de garantir o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo B do quadrangular decisivo da Série C, com dez pontos, o time coral joga pelo empate diante do Maringá para confirmar matematicamente o acesso.
O confronto está marcado para o próximo sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco. Até este domingo (27), 28,5 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida, que pode marcar o retorno do Santa Cruz à segunda divisão nacional.
Segundo os dados do Chance de Gol, o Santa Cruz tem atualmente 99,1% de probabilidade de conquistar o acesso à Série B.
A equipe também aparece com 70,6% de chance de terminar o quadrangular na primeira colocação e disputar a final da Série C.
O que o Santa Cruz precisa para garantir o acesso?
O Santa Cruz chega à quinta rodada do quadrangular com dez pontos, três vitórias, um empate e nenhuma derrota. Com a campanha, a equipe depende apenas de si para confirmar a promoção.
Uma vitória ou um empate contra o Maringá garante matematicamente o acesso à Série B.
Existe ainda uma possibilidade de o time coral confirmar a vaga mesmo em caso de derrota. Para isso, o Floresta não pode vencer o Botafogo-PB no outro jogo da rodada.
Os dois confrontos do grupo serão disputados simultaneamente no sábado, às 17h.
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Santa Cruz tem 99,1% de chance de acesso
A projeção do Chance de Gol aponta o Santa Cruz como o time com maior probabilidade de conquistar uma das vagas para a Série B. O clube coral aparece com 99,1% de chance de acesso.
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Acesso à Série B
|Final
|1º
|Santa Cruz
|10
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|99,1%
|70,6%
|2º
|Maringá FC
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|+2
|86,6%
|29,0%
|3º
|Floresta
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|3
|-1
|14,0%
|0,4%
|4º
|Botafogo-PB
|1
|4
|0
|1
|3
|0
|4
|-4
|0,3%
|0,00%
O Maringá também está em situação favorável, com 86,6% de probabilidade de acesso. Floresta e Botafogo-PB aparecem com 14% e 0,3%, respectivamente.
Próximos jogos do Santa Cruz
Restam duas rodadas para o encerramento do quadrangular decisivo. O Santa Cruz enfrenta Maringá e Botafogo-PB nos dois últimos compromissos da fase.
5ª rodada — 3 de outubro
- 17h — Presidente Vargas (CE): Floresta x Botafogo-PB
- 17h — Arena de Pernambuco: Santa Cruz x Maringá
6ª rodada — 10 de outubro
- 17h — Almeidão: Botafogo-PB x Santa Cruz
- 17h — Willie Davids: Maringá x Floresta