Chances de acesso do Santa Cruz na Série C: veja o que o time precisa para subir

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Líder do quadrangular com dez pontos, equipe coral precisa apenas de um empate contra o Maringá para confirmar matematicamente o retorno à Série B

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O Santa Cruz está a um passo de garantir o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo B do quadrangular decisivo da Série C, com dez pontos, o time coral joga pelo empate diante do Maringá para confirmar matematicamente o acesso.

O confronto está marcado para o próximo sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco. Até este domingo (27), 28,5 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida, que pode marcar o retorno do Santa Cruz à segunda divisão nacional.

Segundo os dados do Chance de Gol, o Santa Cruz tem atualmente 99,1% de probabilidade de conquistar o acesso à Série B.

A equipe também aparece com 70,6% de chance de terminar o quadrangular na primeira colocação e disputar a final da Série C.

O que o Santa Cruz precisa para garantir o acesso?

O Santa Cruz chega à quinta rodada do quadrangular com dez pontos, três vitórias, um empate e nenhuma derrota. Com a campanha, a equipe depende apenas de si para confirmar a promoção.

Uma vitória ou um empate contra o Maringá garante matematicamente o acesso à Série B.

Existe ainda uma possibilidade de o time coral confirmar a vaga mesmo em caso de derrota. Para isso, o Floresta não pode vencer o Botafogo-PB no outro jogo da rodada.

Os dois confrontos do grupo serão disputados simultaneamente no sábado, às 17h.

Santa Cruz tem 99,1% de chance de acesso

A projeção do Chance de Gol aponta o Santa Cruz como o time com maior probabilidade de conquistar uma das vagas para a Série B. O clube coral aparece com 99,1% de chance de acesso.

Pos. Time Pts J V E D GP GC SG Acesso à Série B Final 1º Santa Cruz 10 4 3 1 0 4 1 +3 99,1% 70,6% 2º Maringá FC 7 4 2 1 1 3 1 +2 86,6% 29,0% 3º Floresta 4 4 1 1 2 2 3 -1 14,0% 0,4% 4º Botafogo-PB 1 4 0 1 3 0 4 -4 0,3% 0,00%

O Maringá também está em situação favorável, com 86,6% de probabilidade de acesso. Floresta e Botafogo-PB aparecem com 14% e 0,3%, respectivamente.

Próximos jogos do Santa Cruz

Restam duas rodadas para o encerramento do quadrangular decisivo. O Santa Cruz enfrenta Maringá e Botafogo-PB nos dois últimos compromissos da fase.

5ª rodada — 3 de outubro

17h — Presidente Vargas (CE): Floresta x Botafogo-PB

Floresta x Botafogo-PB 17h — Arena de Pernambuco: Santa Cruz x Maringá

6ª rodada — 10 de outubro