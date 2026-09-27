Santa Cruz vende 28,5 mil ingressos para decisão contra o Maringá

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Torcida coral já comprou 28,5 mil ingressos para o duelo decisivo com o Maringá; Cristian de Souza pede equilíbrio na busca pelo acesso

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A torcida do Santa Cruz promete novamente transformar a Arena de Pernambuco em um dos principais trunfos do time na reta final da Série C. Até este domingo (27), 28,5 mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto contra o Maringá, no próximo sábado (3), às 17h.



O duelo pode marcar o retorno coral à Série B. Líder do Grupo A com dez pontos, o Santa Cruz garante matematicamente o acesso se vencer ou empatar com o Maringá. Até mesmo uma derrota pode ser suficiente, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB.



A procura antecipada reforça a mobilização da torcida na fase decisiva. No último compromisso como mandante, diante do Floresta, 44.951 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco, na maior presença coral na atual Série C.



Cristian destaca sofrimento na caminhada coral



Antes de reencontrar a torcida, o técnico Cristian de Souza avaliou o empate por 1 a 1 com o Floresta, no sábado (26), no estádio Presidente Vargas. O treinador reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo time principalmente no começo da partida.



“Nada é fácil para o Santinha, né? Tudo é sofrido, não foi diferente. A gente teve bastante dificuldade em entender o começo do jogo”, afirmou.

O Santa Cruz saiu atrás no placar e conseguiu buscar o empate apenas aos 39 minutos do segundo tempo, quando Renato marcou um golaço em cobrança de falta.



Cristian destacou o trabalho realizado nas bolas paradas e a importância do atacante na campanha.



“É o nosso décimo gol de bola parada, a gente treina bastante. Isso é importante dizer. O Renato é um exímio cobrador, foi uma batida perfeita. O Renato segue sendo muito decisivo para nós, fazendo gols decisivos.”

O treinador também valorizou o comportamento da equipe na reta final. Depois da expulsão de Alex Ruan, o Floresta chegou a marcar aos 54 minutos, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.



Para Cristian, o momento exige equilíbrio mesmo com o Santa Cruz próximo de alcançar o principal objetivo da temporada.



“Esses jogadores foram recompensados, foi uma partida muito difícil. A gente conquista um ponto hoje. A gente sabe tudo o que envolveu o jogo, as dificuldades. A gente não vai a 100 quando ganha e nem a 20 quando as coisas não acontecem como a gente quer. Equilíbrio. Para o Santa tudo é difícil, ainda corremos atrás do nosso acesso.”

Agora, com 28,5 mil ingressos já comercializados, o Santa Cruz volta para casa sabendo que pode confirmar diante da torcida o retorno à Série B.