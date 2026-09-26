Transmissão Floresta x Santa Cruz ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo pela Série C

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Escrete de Ouro acompanha o jogo decisivo do Tricolor pela Série C; veja como ouvir a transmissão de Floresta x Santa Cruz ao vivo

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O Santa Cruz enfrenta o Floresta neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 4ª rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor chega ao confronto com nove pontos e 100% de aproveitamento nesta fase da competição. Uma vitória garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.

Transmissão Floresta x Santa Cruz ao vivo na Rádio Jornal

O torcedor do Santa Cruz pode acompanhar Floresta x Santa Cruz ao vivo pela Rádio Jornal. O Escrete de Ouro preparou uma jornada esportiva especial para a partida decisiva do Tricolor pela Série C.

A transmissão estará disponível no canal da Rádio Jornal no YouTube e também pelo aplicativo JC PE.

Direto de Fortaleza, Aroldo Costa narra a partida, com participação do repórter Igor Moura. Nas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o repórter Manuel Dias acompanha os bastidores do confronto.

Como acompanhar Floresta x Santa Cruz pela Rádio Jornal

Para acompanhar a jornada esportiva do Escrete de Ouro, o torcedor pode acessar a Rádio Jornal ao vivo. A cobertura terá informações diretamente do Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O Santa Cruz entra em campo com a possibilidade de confirmar matematicamente o acesso à Série B de 2027. Para isso, precisa vencer o Floresta.

Floresta x Santa Cruz pela Série C

A partida é válida pela 4ª rodada do Quadrangular Final da Série C. O Santa Cruz soma nove pontos e tem 100% de aproveitamento nesta fase.

Depois do confronto contra o Floresta, o Tricolor ainda terá mais dois compromissos no quadrangular: contra o Maringá, em casa, e diante do Botafogo-PB.